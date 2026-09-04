Ginestà i Nil Moliner col·laboren a la cançó 'Amb qui estaràs?'
La història d'aquest tema de pop melòdic i èpic se situa als carrers de Barcelona
ACN
Ginestà i Nil Moliner han publicat aquest divendres 'Amb qui estaràs?' (Halley Records) cantada a tres veus. La història d'aquest tema de pop melòdic i èpic se situa als carrers de Barcelona. Com ha explicat el segell, la connexió entre els artistes neix de l’admiració mútua i d’una conversa artística que feia temps que esperava concretar-se. El punt d’inflexió va arribar quan Nil Moliner va convidar Ginestà a obrir el concert amb què va tancar la seva gira al Palau Sant Jordi de Barcelona el desembre passat. Aquella trobada, han apuntat, va reforçar "una afinitat" que poc després es va traslladar a l’estudi i a un procés de composició compartit.
'Amb qui estaràs?' desplega una història situada als carrers de Barcelona. La cançó converteix "la metàfora del cor trencat" en records escampats per la ciutat: "Ara trec el cap d’entre la boira i m’he trobat un tros d’allò, bocins del cor que són la nostra història. M’ensopego amb ells tota l’estona, uns són petits però fan més mal i els vaig trobant per tota Barcelona", canten.
Així, el protagonista de la cançó recorre la capital catalana buscant aquestes peces fins a arribar al balcó de la persona amb qui havia compartit la relació. És aleshores quan apareix la pregunta de què deu estar fent l’altra persona, com continua la seva vida i amb qui comparteix els nous moments.
La producció ha anat a càrrec de Roger Rodés i Manu Guix, al costat de Ginestà i Nil Moliner, i ha estat enregistrada a Medusa Estudio.
Aquesta col·laboració arriba després de la publicació del quart àlbum de Nil Moliner, 'NEXO', i del cinquè àlbum de Ginestà, 'Gira tot igual, però diferent', que ha portat als germans Serrasolsas de gira per més d’una cinquantena d’escenaris. Una gira que continua a la tardor amb dates com la de la Plaça Major de Vic dins del MMVV i que culminarà el 7 de novembre a la sala Razzmaztazz amb entrades exhaurides en pocs dies.
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