CIRC
Manolo Alcántara fa equilibris amb les emocions al Festivalet
El taller i la mostra de La Crica i l’espectacle inaugural van aplegar ahir dijous un bon nombre d’espectadors al pati de l’Anònima
Com el Manolo Alcántara, tots busquem el nostre lloc al món. Un dia, l’artista d’Esparreguera tornava de Nagoya en tren i dos japonesos es van asseure educadament al seu costat. Es va adonar que els bitllets eren numerats, va mirar el seu i es va sorprendre perquè el seient que havia ocupat a l’atzar era el que li pertocava. «Entesos, Manolo, estàs al teu lloc», va pensar, transcendint la casualitat anecdòtica a la categoria d’estat d’ànim. Dijous al vespre, el reconegut equilibrista va inaugurar el Festivalet de Circ de Manresa convidant el públic a entrar en l’univers poètic i simbòlic de l’espectacle "Refugi". Un penja-robes de peu esfèric, una taula, tres pals i un cable tensat: l’escenografia d’una proposta que és pur encís visual.
«Em fa por fer-me gran», van confessar el personatge, l’artista i l’home. Prop de tres-centes persones tenien la mirada posada a l’escenari alçat al fons del pati de l’Anònima i feia estona que seguien la proposta evocativa en silenci i molta atenció. «No puc evitar fer-me gran, per això em centro en no tenir por», va afegir: «i amb les meves pors, les meves molèsties i dolors i el meu cos, vinc al meu lloc, el meu refugi».
El Festivalet va començar dijous a la tarda amb un concorregut taller de circ i els alumnes de l’escola local La Crica van oferir un tast del seu saber. Després, Ricky, el professor de tennis que té la plaça de presentador vitalici del certamen -insolent, perillós i summament divertit,-, va engrescar, empènyer i obligar els qui encara estaven dempeus a seure. I aleshores, els focus van encerclar Manolo Alcántara, que va explicar una deliciosa anècdota de quan era un infant i va perdre la moneda de vint-i-cinc pessetes -«aquelles grosses que no caben a la mà»- amb la qual anava a la botiga a comprar un cotxe. Amb el pare la van anar a buscar al fons del penya-segat on havia caigut i «no he sabut mai si la va trobar», va reconèixer recordant que el metall rodó va aparèixer i ell va poder comprar la joguina. «L’important no era trobar-la sinó buscar-la», va dir.
L’artista va desplegar un repertori de gestualitat i equilibris que va meravellar els assistents. Desfilant per sobre del cable a cegues va metaforitzar l’atreviment que ens cal a tots plegats per superar les pors del nostre físic i les ferides emocionals per acabar trobant el nostre lloc al món. Amb un espectacle evocatiu, Alcántara ens va recordar que l’important és el mentrestant.
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