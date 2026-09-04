Escena
Solsona converteix els ratolins en oques per homenatjar Agatha Christie
Lacetània Teatre estrena per festa major una adaptació de «La ratera», que manté la intriga original, afegint-hi to de comèdia
Aleix Albareda dirigeix 13 actors, que faran 4 funcions entre aquest i el proper cap de setmana
En un hotelet rural proper a Solsona, una forta tempesta de neu hi deixa incomunicat un grup de desconeguts. No tenen cobertura al telèfon mòbil, la línia fixa també falla... Estan ben venuts. I, a sobre, un fet inquietant trenca la tranquil·litat de l’indret. Ja han sentit per la ràdio que a Solsona hi ha hagut un assassinat, però el cas és que un policia aconsegueix arribar a l’hotelet i els diu que és probable que l’assassí es dirigeixi o ja sigui allà . A més, s’ha trobat una nota amb la lletra d’una cançó popular: «Quan les oques van al camp, la primera va al davant. La segona va al darrera, i després ve la tercera». O sigui, que hi pot haver més víctimes...
«Quan les oques van al camp»
Lloc: Teatre Comarcal de Solsona. Vall Fred, 20. Solsona. Dia i hora: Dissabtes 5 i 12 de setembre, a les 22 h; diumenges 6 i 13 de setembre, a les 18 h. Entrades: 15 euros, i 12 euros per als socis de Lacetània Teatre i als menors de 16 anys. A la venda a entradessolsones.com i a taquilla. Recomanat a majors de 12 anys.
Aquest és el plantejament de la intriga que Lacetània Teatre portarà a l’escenari del Teatre Comarcal de Solsona en quatre funcions (dissabtes 5 i 12 de setembre, a les 22 h; diumenges 6 i 13 de setembre, a les 18 h), en la seva habitual estrena coincidint amb la festa major. Quan les oques van al camp és una adaptació de La ratera, d’Agatha Christie, l’obra teatral de major permanència mundial en cartell, que continua representant-se a Londres des del 1952 . La proposta de Lacetània Teatre arriba en un any significatiu: es commemoren els 50 anys de la mort de l’escriptora anglesa, coneguda com la reina del misteri.
La cançó infantil
En el seu origen, La ratera va ser una petita obra de radioteatre que Agatha Christie va escriure com a regal d’aniversari per a la reina Mary. Es va emetre el 30 de maig de 1947 amb el nom de Three Blind Mice. Aquest és el títol d’una popular cançó anglesa amb la qual els infants aprenen a comptar. Així, Aleix Albareda (Solsona, 1973), autor de l’adaptació i director de l’obra, no va dubtar en decantar-se per una altra cançó popular quan buscava una alternativa per als tres ratolins cecs: Quan les oques van al camp. «És el més similar», diu.
Un finestral on hi neva
La versió solsonina de l’obra d’Agatha Christie manté l’esperit d’intriga davant d’una colla de gent que està tancada i comencen a sospitar els un dels altres, però també s’hi afegeix un caràcter de comèdia. Albareda porta els personatges a l’actualitat, amb dos influenciadors, crítics dels millors restaurants, un músic que és confós... «Són una gran quantitat de gent pija i el públic veurà qui té més raons o no tantes de ser l’assassí». A La ratera hi ha 8 personatges, i a Solsona són tants com 13. I, amb vacances entremig, ha costat poder fer assajos amb tots els actors plegats.
Aquest cop, l’acció serà a l’escenari i el públic al pati de butaques (350 localitats). La dificultat de la producció és en un gran finestral de 3x2 metres en el qual «hi neva el que no està escrit! Hem fet un curset d’enginyeria de fluids, per fer les turbolències», diu sorneguer el director.
Repartiment de l'obra
- Intèrprets: Valentí Farràs, Francesc Boix, JF Manzano, Alguer Vendrell, Eduard Tripiana, Aina Mujal, Ainet Serral, Bruna Vázquez, Elena Albets, Tate Gualdo, Jana Blanco, Jordi Babià i Juli Pérez
- Equip tècnic: Ramon Cots i Marc Triquell
- Adaptació i direcció: Aleix Albareda
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