HISTÒRIA
Una taula rodona commemorà el multitudinari 10-S del 1976 a Manresa
La vigília de la primera Diada després de la mort de Franco, tres mil persones van acudir a la trobada que va convocar l’Assemblea del Bages al pavelló del Congost
L’acte es farà dimecres a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om obert a tothom
Regió7
El primer gran acte de l’Assemblea del Bages va tenir lloc el dia 10 de setembre del 1976 i aquest proper dimecres es farà una taula rodona per recordar i commemorar aquella efemèride. La trobada se celebrarà a les 19 h a l’auditori de l’Espai Plana de l’Om, organitzat per l’Ajuntament de Manresa, l’Associació Memòria i Història de Manresa, el Centre d’Estudis del Bages i el Foment de la Memòria Popular.
En l’esmentada vigília de la Diada d’ara fa mig segle, l’Assemblea del Bages va muntar un acte de reivindicació de les llibertats de Catalunya quan encara no feia ni un any de la mort del dictador criminal Francisco Franco. La convocatòria es va fer convidant la ciutadania a assistir al pavelló del Congost de Manresa a una trobada que va convertir-se en una de les més multitudinàries de la Transició a la capital del Bages.
Al voltant de 3.000 persones es van aplegar al recinte poliesportiu, segons les dades que va facilitar l’organització i que, per la seva part, va recollir la premsa. En canvi, la Guàrdia Civil va rebaixar la xifra d’assistència fins als 1.600 congregats. L’acte va ser un clam de reivindicació per l’assoliment de les llibertes individuals i nacionals, just un dia abans de la famosa concentració a Sant Boi de Llobregat per la primera Diada després de la mort del cap de l’estat espanyol, que va traspassar el 20 de novembre del 1975.
La commemoració d’aquesta fita del catalanisme a la ciutat de Manresa es farà el proper dimecres, dia 9 de setembre, a l’Espai Plana de l’Om. El periodista Xavier Domènech, antic subdirector de Regió7, moderarà la taula rodona Primera Diada en Llibertat a partir de les 7 de la tarda, i en la qual prendran part Isidre Badia, Dolors Estrada, Joan Tatjé i Sebastià Vives, persones totes elles implicades en aquella jornada d’ara fa cinquanta anys.
L’acte d’aquest dimecres forma part del programa de commemoració dels 90 anys del cop d’estat feixista que va donar pas a la Guerra Civil Espanyola. El 18 de juliol es va inaugurar una escultura -Metralla- de l’artista Marc Sellarès. El 14 d’octubre, vigília del Dia Nacional en Memòria de les víctimes de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura franquista, es farà un reconeixement al mateix monument i una xerrada sobre el cost humà del franquisme. Més endavant, es durà a terme un acte per recordar Josep Irla, president a l’exili.
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