Entrevista | Diana Gómez Actriu
Diana Gómez, actriu: “Vivim en un moment amb molta violència i amb molt d'odi, no sé si estem gaire millor”
Dirigida per Fernando González Molina, la pel·lícula "Cronos" s'ha estrenat aquest divendres i narra els atemptats a les Rambles i a Cambrils de l'agost del 2017
La igualadina, que actua juntament amb Enric Auquer i Mónica López, interpreta a la Daniela, un personatge inspirat en l'aleshores cap de premsa dels Mossos d'Esquadra Patrícia Plaja
L’operatiu Cronos es va activar el 17 d’agost del 2017 després d’un atropellament massiu a les Rambles de Barcelona. Des d’aleshores, tant la labor policial com la tragèdia de l’atemptat s’havien anat allunyant del debat públic. Fins que Fernando González Molina n’ha dirigit una pel·lícula sobre les 124 hores que van seguir a l’atemptat: Cronos. El film, que es va estrenar aquest divendres, on la igualadina Diana Gómez, n’és, juntament amb Enric Auquer i Mónica López, una de les actrius protagonistes.
Després d’Eloïse, el seu pas per El Crac i La Casa de Papel i el seu rol protagonista a Valeria, Gómez és la Daniela, la cap de premsa dels Mossos d’Esquadra. El seu personatge està inspirat en la Patrícia Plaja, la periodista que va dirigir la comunicació durant l’operatiu Cronos. Un paper "gratificant", diu l’actriu, en una pel·lícula que busca repensar el passat per qüestionar "què haguéssim pogut fer diferent" al llarg d’aquests nou anys que separen els fets de l’estrena.
Com va arribar a la pel·lícula?
Vaig fer un càsting i quan vaig llegir el text vaig dir: "jo vull fer això".
El seu personatge és la Daniela…
És la cap de premsa dels Mossos d'Esquadra, que en aquell moment era la Patrícia Plaja. De fet, el personatge es diu Daniela justament per perquè no es facin comparacions de com m'assemblo o no a ella i es pugui seguir el personatge dramàticament.
És diferent interpretar un personatge real d’un de fictici?
No, perquè al final estem fent ficció. No és un documental, tot i que hi ha fets verídics. El meu cos sempre serà el meu cos davant de la càmera, malgrat que intenti col·locar-lo de manera diferent. L’únic que canvia quan treballo amb fets reals és que m'agrada documentar-me per entendre la narrativa que es vol mostrar. Al final, com a actriu, és explicar una història i interpretar-la.
Va parlar amb Plaja?
Sí, tenia ganes de quedar amb ella per veure una mica la seva energia, perquè em pogués explicar de primera mà com havia viscut aquells dies, fets concrets, més emocionals. També em va parlar de la seva trajectòria dins dels Mossos d'Esquadra. Ella és periodista i quan va entrar al cos, era molt jove.
La pel·lícula també posa èmfasi a la masculinitat del món policial…
Estar en un món d'homes uniformats moltes vegades feia que les decisions de Plaja no es prenguessin tant en consideració com quan venien de persones amb uniforme. Sempre se'm generen moltes preguntes del tipus de dona que surt quan cal intentar imposar-se en un món així. Però en el moment en què la veiem ja porta molts anys treballant i crec que això es nota. Hi ha complicitats, en aquest cas amb el Major Trapero, i a la ficció hem explorat una mica.
Li ha agradat interpretar aquest personatge?
M'ho vaig passar molt bé. A més, tinc la sensació que a priori no és un personatge que m'haguessin ofert, però que, ostres, va ser molt gratificant poder-lo transitar i intentar interpretar. Fa una labor social que, la veritat, admiro molt.
Plaja va ser premiada després dels atemptats…
Sí. Tant la Patrícia Plaja com el Marc Homedes, que era el cap de premsa de Protecció Civil, van ser molt premiats per la labor comunicativa que van fer en el dispositiu Cronos. Han explicat molt en què es basava el seu protocol, com volien que fos, quins objectius tenien, i a mi això m'ha ajudat a reunir tota la informació i a tenir la seguretat de saber-ho interpretar. El personatge de la Daniela també és molt segur, sap exactament del que està parlant i com ho vol implementar. Ella ho fa per la societat.
Creu que la trama política del control de la informació queda ben plasmada?
La pel·lícula no va d'això. La pel·lícula va del dispositiu Cronos i hi ha la pinzellada política perquè va existir i perquè estàvem en el context polític en què estàvem. Crec que està bé que s'expliqui. Potser hi ha gent que considera que necessitaríem més temps o més espai per a aquesta trama, però llavors seria una altra pel·lícula. Tant de bo la puguem fer. Hauríem de poder parlar de tot, s'ha de poder fer ficció de tot.
Era necessària la pel·lícula?
Sí, sempre és un bon moment per parlar del passat. Aquí, de vegades som una mica prudents a l'hora de parlar de la nostra història i ja està bé obrir debats. Òbviament, una de les coses que sí que vaig preguntar és si l'associació de víctimes ho sabia, si hi havien contactat i el punt de vista que volia el director de la pel·lícula.
Quin era?
No volia entrar en morbositats ni parlar de les víctimes. A mi això em va donar la tranquil·litat de saber que era una bona primera aproximació.
Els actors heu tingut preparació psicològica?
No, no. Al final, forma part de la nostra història, és una cosa que hem viscut tots i que tots sabem on érem quan va passar. I crec que justament per això també val la pena fer-la.
Una anècdota?
Ja la va explicar la Mònica López. Al rodatge venien Mossos reals, i es notava per la resistència física, però anaven vestits de figurants. Un dia, mentre fèiem l’entrepà de mitja tarda, hi havia un carterista, i, de cop, algú va començar a cridar «help, help». És clar, el lladre no es pensava que allà hi havia Mossos d'Esquadra. El van arrestar en 2 minuts.
Quin paper tenien els Mossos?
Bastants Mossos d'Esquadra que havien participat del 17 d'agost venien voluntàriament com a figurants. Tenies l'oportunitat de parlar amb ells i t'explicaven una mica les seves sensacions.
Un exemple?
Explicaven el silenci que sentien a les Rambles. És un lloc tan ple de gent sempre a totes hores on, després de l’atemptat, només hi havia silenci, sirenes de policies o de serveis i algun mòbil de telèfon sonant. L'impacte encara el tenen i era molt impressionant poder parlar amb ells.
Quin és l’objectiu de Cronos?
Per mi com a actriu... rememorar, revisitar uns fets que van passar, fer-ne memòria, honorar a tota aquesta gent que, fent la seva feina, estava a primera línia. Tant de bo que la pel·lícula generi preguntes i debats de la ferida que es va crear a la societat catalana. Penso que potser no n'hem parlat prou i que potser hem anat cap a l'altre extrem. Estem en un moment amb molta violència i amb molt d'odi. L’objectiu és preguntar-nos si aquest és el camí, que per mi no ho és.
Tindrà impacte?
No ho sé. Jo només l’he vista amb companys de feina i no sé com ho rebrà el públic. Jo animo a tothom a anar al cinema, està bé viure el film en col·lectivitat. És un fet del qual no n'hem parlat gaire i està bé compartir-lo. Però dependrà de cadascú, de com va viure el 17 d'agost. Tant de bo la gent surti d'allà pensant en què ha passat en aquests nou anys, en què haguéssim pogut fer diferent i en com estem ara com a societat, perquè no sé si estem gaire millor.
La pel·lícula
Mónica López i Enric Auquer, també a Cronos
L’operatiu Cronos es va activar el 17 d’agost del 2017 després d’un atropellament massiu a les Rambles de Barcelona. Des d’aleshores, tant la labor policial com la tragèdia de l’atemptat s’havien anat allunyant del debat públic. Fins que Fernando González Molina n’ha dirigit una pel·lícula sobre les 124 hores que van seguir a l’atemptat: Cronos. El punt de partida del film és la confusió després de la desgràcia: què ha passat? 118 minuts angoixants però, també, humans: «cap i cor», repeteix el cap d’operacions dels Mossos (Enric Auquer); i el personatge de Mónica lópez, mosso de Ripoll, d’on són els terroristes, ho posa en pràctica. El film, que es va estrenar ahir, demostra que, tot i que hagin passat nou anys, mai és tard per recuperar la història.
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