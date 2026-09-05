El millor fotoperiodisme s’instal·la a Perpinyà per celebrar «la llibertat d’informació en un món on cada vegada menys països la tenen»
El festival Visa pour l’Image desplega fins al 13 de setembre més d’una vintena d’exposicions centrades en conflictes i crisis humanitàries actuals
David Morán
El millor fotoperiodisme es cita una vegada més a Perpinyà, on el festival Visa pour l’Image desplega fins al 13 de setembre més d’una vintena d’exposicions, entre elles una del fotògraf espanyol establert al Líban Diego Ibarra Sánchez. La cita, que torna a portar a primer pla conflictes i crisis humanitàries actuals com les massacres a Gaza, les guerres a Ucraïna i el Líban, l’epidèmia de fentanil als Estats Units i les conseqüències derivades del comerç de cocaïna, va haver de lamentar fa uns dies la mort del seu fundador i director, el fotògraf francès Jean-François Leroy.
«Ja siguin polítiques o tecnològiques, aquestes forces poderoses ens temen o, al contrari, ens necessiten. Per això continuarem aquesta lluita aquí a Perpinyà, una lluita que va començar fa gairebé quaranta anys», va deixar escrit Leroy, mort el 31 d’agost als 69 anys, en el seu últim editorial per al festival, una declaració d’intencions que continua marcant el rumb d’una trobada que, com recorda el president de l’Associació Visa pour l’Image, Pierre Conte, celebra «la llibertat d’informació en un món on cada vegada menys països la tenen» reivindicant «l’ètica i la valentia» dels professionals del fotoperiodisme.
Una retrospectiva dedicada a Raymond Depardon, cofundador de l’agència Gamma i un dels fotoperiodistes i cineastes francesos més importants de la seva generació, és un dels grans reclams d’un Visa pour l’Image en què també es podran veure les imatges marítimes i oceàniques del francès Laurent Ballesta, la resistència d’un poble de Minneapolis contra l’ICE documentada per l’estatunidenc David Guttenfelder, els estralls de la lluita contra les drogues vistos pel danès Mads Nissen o les fotografies amb què Diego Ibarra Sánchez ha reflectit conflictes enquistats com la guerra al Líban.
Matrimonis virtuals japonesos, el drama de la ciutat ucraïnesa de Kostiantínivka, l’exili dels menors guineans, els ecos funestos de Txernòbil i la irrupció a Sierra Leone i Libèria del ‘kush’, una droga perillosa que està devastant la joventut, són algunes de les temàtiques amb què el festival vol celebrar la fotografia i el periodisme.
D’aniversari i d’etiqueta es presenta ‘Le Figaro’, històric diari que commemora enguany el seu bicentenari i un dels 24 mitjans que opten a la Visa d’Or de la Presse Quotidienne, guardó que des del 1990 reconeix les millors fotografies de l’any produïdes i publicades en premsa. Bárbara Favant, cap d’Imatge d’El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, forma part del jurat que ha d’escollir el guanyador, així com d’altres categories com el Visa d’Or Magazine o el Visa d’Or News Roger Thérond per Paris Match.
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Via: El Periódico
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