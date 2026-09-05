The Open Book: l’Airbnb on els turistes paguen per regentar una llibreria
L'establiment escocès, amb una llista d’espera de més de dos anys, ofereix des del 2015 unes vacances singulars entre llibres a la petita localitat de Wigtown, designada el 1998 Ciutat Nacional del Llibre d’Escòcia
David Morán
Els camins del turisme literari, com gairebé tots els altres, són inescrutables i capritxosos, de manera que el que un dia és un retir de lectura en una acollidora casa rural als Cotswolds l’endemà es transforma en una llista d’espera de dos anys per allotjar-se i, atenció, treballar en una llibreria de segona mà de la costa escocesa. Sí, ho heu llegit bé: dormir a la nit en una habitació amb vistes a The Wigtown Emporium, la mena de botiga on perdria el cap qualsevol que busqués un banjo victorià per 1.400 lliures, i fer de llibreter la resta del dia. Desembalar llibres, ordenar les obres completes de Dickens segons el gruix dels lloms i, sobretot, aprendre a fer servir la caixa registradora.
«Aviat ens vam adonar que bona part de la vida d’un llibreter consisteix a examinar un flux interminable de novel·les de suspens de Dan Brown», reconeixia, resignada, una de les primeres turistes allotjades a The Open Book.
En qualsevol cas, vet aquí una fantasia feta realitat: convertir-se en llibreter durant una setmana o dues, però sense la murga de les devolucions, els números vermells i els lloguers pels núvols. «Sabia que no podia ser l’única que somiava una vida diferent, una vida una mica més romàntica, envoltada de llibres, al costat del mar», explicava fa poc la nord-americana Jessica Fox, que fa més de 15 anys va deixar la seva ja prou fantasiosa feina com a narradora resident al Laboratori de Propulsió a Reacció de la NASA per buscar una nova vida envoltada de llibres en un poble escocès de tot just 900 habitants.
Una vida de pel·lícula que primer va ser llibre, l’autobiografia Three Things You Need to Know About Rockets: A Real-Life Scottish Fairy Tale, i més tard va desembocar en The Open Book, una llibreria de vacances que des del 2015 permet als turistes gestionar l’establiment i allotjar-se en un apartament situat a sobre del local. L’entorn, a més, no podia ser millor: nomenada Ciutat Nacional del Llibre d’Escòcia el 1998, Wigtown acull actualment una quinzena de llibreries de primera i segona mà. No obstant això, només una causa sensació a Airbnb, la plataforma que gestiona l’allotjament i que confirma que està tot ple fins, com a mínim, al juliol del 2028, el límit temporal que permet el calendari.
Llibertat total
Tan bon punt els viatgers-llibreters de The Open Book reben les claus, poden triar el seu horari, canviar els aparadors i organitzar tota mena d’actes. Els únics límits, asseguren, són la imaginació i l’espai. I tot per 175 lliures la nit. «La decisió és completament seva. Cal donar-los llibertat perquè sentin que és la seva pròpia llibreria. Volem oferir-los un respir de la rutina i una experiència totalment paral·lela a com seria la seva vida si tinguessin una llibreria a Escòcia», explicava Fox, la primera idea de la qual per a The Open Book no va ser una llibreria amb allotjament, sinó una mena de residència creativa per a músics i escriptors.
Va funcionar així durant sis mesos, però a partir del gener del 2015 es va transformar en la primera experiència de «residència de vacances en una llibreria», tal com celebra el Wigtown Book Festival, certamen que cada tardor atrau més de 20.000 persones a la localitat i que s’encarrega de gestionar les reserves de l’establiment.
Fins ara, més de 550 llibreters accidentals han passat per The Open Book, i gairebé tots documenten l’experiència en fils de Tumblr o publicacions a Facebook. Aquesta setmana, per exemple, la llibreria és a mans de la Sarah i la Ruth, amigues des que es van conèixer el 1985 a la Universitat de St. Andrews, i els últims mesos han passat pel taulell viatgers-dependents arribats de Los Angeles, Àustria, Ontario, Kansas, Budapest, Michigan, Ginebra i Oxfordshire.
«Forma part d’una experiència única: et donen les claus abans de pujar les escales per relaxar-te i dormir. Després et despertes i obres les portes per viure la feina dels teus somnis. Hi ha vuit llibreries a tocar i els diners recaptats per la venda de llibres durant l’estada es destinen al festival anual del llibre», resumia al seu compte de TikTok Chris Lawlor, un escocès que va treballar a The Open Book a principis d’any. Per a Fox, ideòloga del projecte, no hi ha dubte que si la llibreria funciona és per la connexió amb l’entorn i el sentit de comunitat. «El que la gent troba aquí, a Wigtown, és l’experiència analògica més esplèndida, alegre i autèntica de la vida», assegura.
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