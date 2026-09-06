Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sor Lucía CaramSeatCrim a ManresaPlans cap de setmanaAlerta per calorNova discoteca a Manreas
instagramlinkedin

Les Arts en Marxa s'estrena a Calders amb 240 espectadors i inicia una gira per onze pobles petits de Catalunya

La segona parada del projecte itinerant per portar les arts escèniques a municipis sense teatre serà a Campdevànol

Cotxe que portarà de remolc l'escenari itinerant en el projecte &quot;Les Arts en marxa&quot;

Cotxe que portarà de remolc l'escenari itinerant en el projecte "Les Arts en marxa" / Eudald Sanz

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

La 2a edició del projecte itinerant Les Arts en Marxa es va estrenar ahir dissabte a Calders (Moianès) amb l'assistència d'uns 240 espectadors. La representació 'd'Òpera per tutti' va donar el tret de sortida a una gira que aproparà les arts escèniques professionals a 11 municipis de Catalunya de menys de 5.000 habitants i sense teatre fins al 25 d'octubre. La iniciativa, impulsada per Anexa i amb el patrocini oficial de bonÀrea, fa circular un camió-teatre amb un escenari desplegable i autosuficient, equipat amb els recursos de so, il·luminació i escenografia necessaris per representar espectacles professionals en places i espais públics. La segona parada de Les Arts en Marxa serà aquest diumenge a Campdevànol (Ripollès).

"Les Arts en Marxa és un projecte que contribueix a garantir els drets culturals arreu del país. Amplia les oportunitats d'accés a espectacles professionals en municipis petits i permet que la ciutadania gaudeixi de propostes de qualitat sense haver-se de desplaçar", ha apuntat el director general de Drets Culturals, Creació i Biblioteques del Departament de Cultura, Xavier Fina. La segona edició torna a presentar 'Òpera per tutti', l'espectacle que ja va protagonitzar la primera edició. Dirigida per Edu Pericas, la proposta combina humor i òpera clàssica per acostar aquest gènere a tota mena de públics d'una manera accessible, lúdica i desacomplexada, però sense renunciar a la qualitat artística.

Onze parades arreu de Catalunya

Després de l'estrena a Calders, Les Arts en Marxa continua el seu recorregut a Campdevànol. La gira passarà posteriorment per Bàscara, Aitona, Vinyols i els Arcs, Bagà, Riba-roja d'Ebre, Sant Llorenç d'Hortons, l'Esquirol i el Pont de Suert. Finalitzarà el 25 d'octubre a Copons (Anoia), després de gairebé dos mesos de recorregut per les quatre demarcacions catalanes. "El dret a gaudir de les arts escèniques no pot dependre del municipi on es viu. Les Arts en Marxa acosta el teatre professional a pobles sense equipament escènic estable i contribueix a garantir l'accés a la cultura arreu del territori", ha recalcat el diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau Gonzàlez.

Notícies relacionades

"El projecte recupera l'esperit dels antics teatres ambulants amb una mirada contemporània i converteix l'espai públic en un lloc de trobada, cohesió i participació cultural", ha conclòs Gonzàlez.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mestra del Bages que va ensenyar a llegir el seu avi (abans d’entrar el Govern)
  2. Marc Miravitlles, pneumòleg: 'Ningú s’atreviria a beure aigua bruta, no obstant cada dia respirem aire brut
  3. Crim de Manresa: amics de la víctima que van tenir els sospitosos a les aules
  4. Els Mossos escorcollen el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, a Manresa
  5. Sor Lucía Caram: 'No m'avergonyiré mai de tenir un banc d'aliments ni de donar oportunitats de formació i inserció
  6. L'expilot Toni Elías plora la mort de Carles Vilajosana: 'Deixa un buit impossible d’omplir
  7. La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament 'i més enllà. Arribaré fins on calgui
  8. Una baralla a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada obliga a la intervenció dels Mossos i la Policia Local

Preparats per reaccionar: així pots protegir-te si un terratrèmol et sorprèn a casa

Preparats per reaccionar: així pots protegir-te si un terratrèmol et sorprèn a casa

Un escalador resulta ferit després de caure mentre feia una via a Montellà i Martinet

Un escalador resulta ferit després de caure mentre feia una via a Montellà i Martinet

Detinguts 21 migrants per apedregar militars i guàrdies civils a Ceuta

Detinguts 21 migrants per apedregar militars i guàrdies civils a Ceuta

Feijóo i Vivas redoblaran el pols amb el Govern després de les discrepàncies amb Sánchez pels avisos

Feijóo i Vivas redoblaran el pols amb el Govern després de les discrepàncies amb Sánchez pels avisos

La Cursa del Mosquit recupera l'esperit "runner" al The Club Padel Bages

La Cursa del Mosquit recupera l'esperit "runner" al The Club Padel Bages

Les millors fotos de la desena edició de la Cursa del Mosquit

Les millors fotos de la desena edició de la Cursa del Mosquit

Les Arts en Marxa s'estrena a Calders amb 240 espectadors i inicia una gira per onze pobles petits de Catalunya

Les Arts en Marxa s'estrena a Calders amb 240 espectadors i inicia una gira per onze pobles petits de Catalunya

El Manresa CBF tanca la pretemporada amb una victòria solvent contra el CB Roser (75-62)

El Manresa CBF tanca la pretemporada amb una victòria solvent contra el CB Roser (75-62)
Tracking Pixel Contents