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Mor Rosa Maria Duran, figura de la comunitat catalana a l’exili a Mèxic

Va dedicar la seva vida a "preservar i difondre la llengua, la cultura i la memòria de l’exili, i a construir ponts entre Catalunya i Mèxic", en paraules d’Illa

Rosa Maria Duran i Gili

Rosa Maria Duran i Gili / Govern

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Regió7

La professora, intèrpret i escriptora catalana Rosa Maria Duran, figura destacada de la comunitat catalana a l’exili a Mèxic, ha mort, segons ha informat el Centro Nacional de las Artes de México en una publicació a ‘X’.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en un missatge a ‘X’, ha lamentat aquest diumenge la mort de Duran, condecorada amb la Creu de Sant Jordi el 2022, i ha destacat que va dedicar la seva vida a "preservar i difondre la llengua, la cultura i la memòria de l’exili, i a construir ponts entre Catalunya i Mèxic".

"Vaig tenir l’ocasió de conèixer-la a Mèxic l’any passat i em va commoure la seva història de desarrelament, compromís i reconstrucció personal i col·lectiva", ha assenyalat.

Exili per la Segona Guerra Mundial

Nascuda a Barcelona el 1927, la família de Duran es va refugiar després de la Guerra Civil a Montpeller (França) i, tres anys després, a causa de la Segona Guerra Mundial, es va exiliar a Mèxic.

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Va estudiar lletres hispàniques a la Universidad Autónoma de México (UNAM) i el postgrau a la Sorbona de París, i va treballar com a intèrpret a les Nacions Unides.

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