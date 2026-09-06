Mor Rosa Maria Duran, figura de la comunitat catalana a l’exili a Mèxic
Va dedicar la seva vida a "preservar i difondre la llengua, la cultura i la memòria de l’exili, i a construir ponts entre Catalunya i Mèxic", en paraules d’Illa
Regió7
La professora, intèrpret i escriptora catalana Rosa Maria Duran, figura destacada de la comunitat catalana a l’exili a Mèxic, ha mort, segons ha informat el Centro Nacional de las Artes de México en una publicació a ‘X’.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, en un missatge a ‘X’, ha lamentat aquest diumenge la mort de Duran, condecorada amb la Creu de Sant Jordi el 2022, i ha destacat que va dedicar la seva vida a "preservar i difondre la llengua, la cultura i la memòria de l’exili, i a construir ponts entre Catalunya i Mèxic".
"Vaig tenir l’ocasió de conèixer-la a Mèxic l’any passat i em va commoure la seva història de desarrelament, compromís i reconstrucció personal i col·lectiva", ha assenyalat.
Exili per la Segona Guerra Mundial
Nascuda a Barcelona el 1927, la família de Duran es va refugiar després de la Guerra Civil a Montpeller (França) i, tres anys després, a causa de la Segona Guerra Mundial, es va exiliar a Mèxic.
Va estudiar lletres hispàniques a la Universidad Autónoma de México (UNAM) i el postgrau a la Sorbona de París, i va treballar com a intèrpret a les Nacions Unides.
- La mestra del Bages que va ensenyar a llegir el seu avi (abans d’entrar el Govern)
- Marc Miravitlles, pneumòleg: 'Ningú s’atreviria a beure aigua bruta, no obstant cada dia respirem aire brut
- Crim de Manresa: amics de la víctima que van tenir els sospitosos a les aules
- Els Mossos escorcollen el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, a Manresa
- Sor Lucía Caram: 'No m'avergonyiré mai de tenir un banc d'aliments ni de donar oportunitats de formació i inserció
- Albert López i Marisol Hosta, guanyadors del Joc de Cartes amb La cuina d'en Tikus
- L'expilot Toni Elías plora la mort de Carles Vilajosana: 'Deixa un buit impossible d’omplir
- La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament 'i més enllà. Arribaré fins on calgui