‘Cronos’ fa la millor estrena als cines d’un film en català des d’’Alcarràs’
El film ha omplert 27.426 butaques en la versió original el primer cap de setmana
Pau Cortina (ACN)
‘Cronos’ ha portat 33.651 espectadors a les sales de cinema en el seu primer cap de setmana d’exhibició, 27.426 dels quals en la versió original en català del film. D’aquesta manera, la cinta estrenada divendres passat sobre els atemptats del 17-A ha fet el millor debut d’un film en català des del fenomen d’’Alcarràs’ (2022), que van veure prop de 40.000 espectadors en la versió original, i un total de 41.453 en totes les versions el primer cap de setmana a les sales. El debut del thriller Fernando González Molina, amb Enric Auquer, l'anoienca Diana Gómez i Mónica López al capdavant del repartiment, supera l’altre èxit català d’aquest 2026 a la taquilla, ‘Balandrau, infern glaçat’, que va estrenar-se amb prop de 25.000 espectadors.
El thriller ‘Cronos’, que reconstrueix l’operatiu policial per capturar un dels terroristes fugits del 17-A, es presentava com una de les estrenes destacades de la setmana als cinemes.
Segons dades de Comscore facilitades a l’ACN pel Departament de Cultura, els pronòstics s’han més que confirmat, amb un total de 33,651 espectadors (27.426 dels quals, en la versió original en català). Són més que els espectadors de ‘Balandrau’ en el seu primer cap de setmana, i també d’altres èxits recents del cinema en català, com ‘Wolfgang’ (21.492 espectadors en català en el seu debut, el 2025); ‘Casa en flames’ (12.759 espectadors en català el seu debut, any 2024) i ‘El 47’ (19.404 espectadors en català en el seu debut, el 2024).
La cinta, dirigida per Fernando González Molina, compta amb Enric Auquer, Diana Gómez i Mónica López al capdavant del repartiment. Pel que fa a les plataformes, Apple TV+ estrena ‘Mayday’, una comèdia d’acció ambientada en plena Guerra Freda i protagonitzada per Ryan Reynolds i Kenneth Branagh; a Netflix torna ‘The Gentlemen’, la sèrie creada i dirigida per Guy Ritchie, mentre que SkyShowtime estrena ‘Pura sangre’, un misteri familiar ambientat en una nissaga aristocràtica marcada pels secrets i les tensions del passat.
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