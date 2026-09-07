L’espanyol Luis Tato guanya el primer premi al festival ‘Visa pour l’Image’ per la seva cobertura de les protestes de la Generació Z a Madagascar
El fotògraf va documentar durant diverses setmanes les manifestacions que la tardor del 2025 van acabar provocant la caiguda del president Andry Rajoelina
Regió7
El fotoperiodista espanyol de l’agència de notícies AFP Luis Tato ha estat distingit aquest dissabte amb la Visa d’Or News, un dels guardons més prestigiosos del fotoperiodisme internacional, per la seva cobertura de les mobilitzacions de la Generació Z a Madagascar. Tato, de 37 anys i resident a Nairobi (Kenya), va documentar durant diverses setmanes les protestes que la tardor del 2025 van acabar provocant la caiguda del president Andry Rajoelina.
Entre els membres del jurat de la Visa d’Or News hi havia Bárbara Favant, cap d’imatge d'El Periódico, l’únic mitjà de l'Estat present al tribunal del certamen.
El fotògraf, que es va incorporar a l’AFP com a fotògraf de plantilla el 2023 i actualment és cap de fotografia i coordinador de fotografia per a l’Àfrica Oriental i l’oceà Índic, va poder seguir de prop els manifestants i també accedir a responsables polítics mentre el futur del país estava en joc.
«Crec que aquest moviment global de joves que intenten definir la idea de democràcia i transformar el context en què viuen és una dinàmica molt interessant que, com a fotògraf, personalment em fascina», ha explicat Tato.
Des de l’AFP, la directora adjunta de Notícies i responsable de fotografia, Claudia Rahola, ha destacat la seva «feina única» i la qualitat d’unes imatges preses «en condicions sovint perilloses».
Tato ja havia rebut el 2018 la Visa d’Or al Millor Jove Reporter, però aquest és el seu primer Visa d’Or News.
«Estic satisfet que el jurat hagi decidit premiar la meva història. D’alguna manera, per a mi també és simbòlic que aquest premi s’atorgui a una qüestió que potser no va ser la notícia més important del món l’any passat», ha assenyalat.
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