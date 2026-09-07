HISTÒRIA
El manresà Joan Esculies assumeix el comissariat de l’Any Tarradellas
L’autor de la biografia del primer president de la Generalitat després de la fi del franquisme ha preparat un extens programa d’actes que tindrà una taula rodona a la capital bagenca
El periodista i escriptor Joan Esculies (Manresa, 1976) és el comissari de l’Any Tarradellas, que al llarg dels propers mesos commemorarà el retorn de l’exili del president Josep Tarradellas i el restabliment de l’autogovern de Catalunya amb la recuperació de la Generalitat. Esculies, que exerceix com a professor a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya, va publicar fa quatre anys la monumental biografia "Tarradellas, una certa idea de Catalunya" (Pòrtic), la primera gran obra que analitza la vida i l’obra del polític de Cervelló que va traspassar el juny del 1988.
«L’Any Tarradellas té dos eixos principals», explica Esculies en conversa amb aquest diari: «d’una banda, volem donar a conèixer encara més la seva figura a la ciutadania; de l’altra, també volem parlar de la recuperació de la Generalitat i el restabliment de l’autogovern i posar-lo en valor».
En aquest sentit, Esculies anota que «en els últims anys, Catalunya ha canviat molt i ha arribat molta gent nova que no té coneixement de qui va ser el president Tarradellas ni de què és i quina funció fa la Generalitat, volem contribuir a explicar tot això».
El manresà és un dels màxims experts en la trajectòria vital i polític de Josep Tarradellas, que va ser un dels fundadors d’Esquerra Republicana de Catalunya i conseller del govern català en diferents etapes abans de la Guerra Civil espanyola. Com tants altres destacats polítics catalans i republicans, Tarradellas va marxar a l’exili, on va assumir el càrrec de president de la Generalitat des del 5 d’agost del 1954 -rellevant Josep Irla- fins que, el 17 d’octubre del 1977, el govern central de l’estat el va reconèixer com a president en la nova etapa democràtica que s’havia d’obrir després de la mort de Franco. El 23 d’octubre, Tarradellas va pronunciar, des del balcó del Palau de la Generalitat, la famosa frase «Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí!».
Segons explica Esculies, «també volem arribar als joves perquè coneguin la figura de Tarradellas i la importància de la recuperació de l’autogovern». Per arribar a aquest públic, s’editarà un còmic que es presentarà durant la Setmana del Llibre en Català del 2027.
El comissari destaca, així mateix, que «amb l’Any Tarradellas no pretenem traslladar una mirada única i propagandística del president Tarradellas o de la Generalitat» sinó que, a través de les activitats que es duran a terme, «tenim la voluntat d’aportar elements sòlids a partir dels quals la ciutadania pugui fer les seves reflexions crítiques».
L’Any Tarradellas ha començat avui amb un acte institucional per donar a conèixer la proposta i posar de manifest la repercussió que va tenir l’arribada del polític i la recuperació de l’autogovern. El proper mes, es dignificarà la tomba del president a Cervelló, el poble on va néixer, per convertir l’indret en un espai de memòria.
El programa dissenyat per donar a conèixer l’obra de Tarradellas no se centrarà exclusivament a Barcelona sinó que té ambició de país. Per aquest motiu, a partir del novembre, se celebraran taules rodones arreu de Catalunya, i una de les seus serà Manresa, tot i que encara s’ha de fixar la data.
«L’exposició central que s’inaugurarà el febrer al Palau Robert també tindrà una versió per itinerar per Catalunya», apunta Esculies, el mateix que passarà amb la mostra de fotografies que el proper mes de juny s’instal·larà a l’Arxiu Tarradellas que hi ha al monestir de Poblet. Durant l’any es duran a terme xerrades i actes tant arreu del país com a Madrid i Perpinyà. «Fem una crida a tothom qui tingui fotografies o filmacions del dia del retorn», afegeix.
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