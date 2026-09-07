ART
El Museu de Manresa amplia la presència femenina de la seva col·lecció amb una donació de 23 obres de Coloma Medina
Les germanes de l'artista signen un acord amb l'Ajuntament que també inclou dues peces de Lluís Garcia Oliver, professor de la pintora
Un conjunt de 23 pintures a l'oli sobre tela de l'artista Coloma Medina Jorba i 2 més de Lluís Garcia Oliver han ingressat al Museu de Manresa-Museu del Barroc després de la donació feta per les germanes de la manresana, Maria Teresa i Sara. En la trobada per signar l'acord hi han pres part, també, l'alcalde Marc Aloy; Ovidi Cobacho, responsable de l'Associació Amics de la Música i les Arts Escèniques de la Catalunya Central; la regidora de Cultura i Llengua Tània Infante; i la directora del Museu, Anna Comas.
El gruix de la donació està format per obres de Coloma Medina, però el lot també inclou dues peces de l'artista valencià resident a Catalunya Lluís Garcia Oliver, que va ser professor de la bagenca. El Museu de Manresa, que encara continua tancat, no tenia fins ara quadres de la pintora. L'adquisició que s'inscriu en la voluntat d'ampliar el fons amb una mirada de gènere.
Coloma Medina Jorba (Manresa, 1933-Barcelona, 1990) va iniciar la seva formació a l’Escola d’Arts i Oficis de Manresa i després la va ampliar a Barcelona. Dues beques a Úbeda i Itàlia van dur la seva obra cap al paisatge, la natura morta i, sobretot, el retrat. La manresana va obtenir la càtedra de dibuix a l’Institut Verdaguer de Barcelona. Tot i la seva destacada trajectòria, va morir jove i el seu nom va quedar relegat a un segon pla.
El 2024, però, la dimensió artística de Coloma Medina es va manifestar de nou gràcies a l'exposició "Pioneres. Les arrels femenines en l'art manresà", que va tenir lloc al Centre Cultural el Casino de Manresa. Un projecte que també té una publicació de Cobacho i el col·lectiu GREHVAT.0 i que reivindica el treball d'un munt de creadores a qui la història de l'art havia arraconat.
Lluís Garcia Oliver (Manises, 1907–Barcelona, 1977), per la seva part, va ser un alumne de Lluís Garcia i Falgàs i va tenir la influència del seu oncle Pasqual Capuz. El valencià va estudiar a la Llotja de Barcelona i va viatjar a París, Suïssa i Itàlia el 1949, any en el qual també va exposar a París.
Garcia Oliver va exhibir el seu treball a Barcelona en diferents mostres, i la seva obra es pot veure al Museu d’Art Modern de Barcelona , a més de col·leccions privades a Espanya i als Estats Units (Colúmbia, Boston, San Francisco i Filadèlfia). El Museu de Manises i el Museu Nacional de Ceràmica de València tenen sales monogràfiques dedicades a l'artista.
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