Plaer culpable: la perfecció no existeix
Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer van fer aixecar el públic del Teatre Conservatori amb una història de maternitat que desencadena tots els dimonis interiors
"Plaer culpable", de Lara Díez Quintanilla, que també en signa la direcció, i està interpretada per Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer, feia estada al teatre Conservatori de Manresa en el sobtat calorós primer diumenge de setembre amb una molt bona afluència de públic.
En ple confinament per la pandèmia de Covid, la Laia i en Jordi estan esperant el seu primer fill. Total i absoluta emoció i entrega per la criatura, resultat del profund i devot amor que senten l’un per l’altre en uns paràmetres de parella, gairebé, per no dir del tot, perfectes. Ho han volgut fer bé, amb respecte, maduresa, estima, descoberta i és per això que estan molt ben assessorats per multitud i diversitat de cursos per guiar-los i ajudar-los en el dia a dia de la parella. Idíl·lic… o potser no tant.
Tanta dolçor, tant d’almívar, tant d’afalac han creat un tipus de carcassa, cuirassa, gairebé només apta per a enlluernadores publicacions a xarxes socials però excessivament distants d’una autèntica realitat i, sobretot, interessant. La humanitat té fissures, febleses, defectes i dèficits. Comença el conflicte.
En el confinament tenen temps i la Laia proposa un profund exercici de sinceritat dels dos, perquè així, abans del naixement del seu fill, sigui com un nou començament per a la seva relació i per ells dos. Una teràpia de parella.
I ve el moment interessant, punter i en un apassionant combat dialèctic, la Laia i en Jordi van esquerdant, esqueixant aquesta cuirassa, aquest mirall de suposada perfecció i anteposar la seva humanitat, la seva tridimensionalitat més enllà de l’excés de convenció, correcció, fer allò que toca per l’excessiva preocupació per l’etern "què diran" o per als també eterns ulls censors externs del que és correcte i el que no. Molt possiblement, és la primera vegada que la Laia i en Jordi són ells mateixos i més que mai. Han tapat aquell aparador perfecte.
S’evidencia la naturalesa humana de llums i foscors, imperfeccions, pors i dubtes. I les convencions, el que és correcte, el que toca, s’acaben ensorrant com un castell de cartes en el moment que primen abans que els autèntics sentiments, i acaben esdevenint paper moll. Perquè els ha acabat reprimint i resclosint i convertint en allò que no són. Un viatge d’estadis i multitud de paisatges és aquest "Plaer culpable". El treball dramatúrgic de Lara Díez Quintanilla és excel·lent, en algun passatge dilatat, però de força frenètica ascendent i interessant, jocós, al mateix temps que proposa una reflexió necessària, profunda i contemporània.
I recorrent a actuals termes populars en un intent que els més joves s’adrecin al teatre; qui vulgui gaudir d’un autèntic aura farming, gaudeixin de les fascinants interpretacions de Mar Ulldemolins i Francesc Ferrer, per acabar derivant en un aura battle del que és difícil atorgar-ne un guanyador, pel que és ben merescut deixar-ho en taules. Un treball interpretatiu integradíssim en el text, una interpretació orgànica que se’n podia derivar cap a una farsa que li hagués restat força al text i als dos intèrprets. Públic dempeus, per una amena, hilarant i entretinguda tarda de teatre.
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