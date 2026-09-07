Polònia protagonitza les 54es Jornades Internacionals Folklòriques a Sant Fruitós de Bages
Diumenge, el Cobert de la Màquina de Batre va acollir l'actuació del grup convidat Przygoda en el marc de les JIF
L'Esbart Som Riu d'Or, la Colla de Geganters i Grallers de la localitat i els representants del Pubillatge del municipi van acompanyar la jornada
Jaume Grandia
Les 54es Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya (JIF Catalunya) se celebraren del 4 al 13 de setembre arreu del país i, aquest diumenge, van arribar al Cobert de la Màquina de Batre de Sant Fruitós de Bages amb el grup internacional de Pòlònia l’acompanyament del Pubillatge local i els Gegants i grallers i l’Esbart Som Riu d’Or de Sant Fruitós de Bages
Com en cada edició, cada actuació de les JUF compta amb la participació d'un grup folklòric internacional convidat. Enguany, va ser el torn del grup folklòric de Polònia, Przygoda, procedent de la ciutat de Rybnik, a la regió de l'Alta Silèsia, el qui va viatjar fins a Sant Fruitós. El repertori, un programa de folklore de diferents regions poloneses, combinant dansa, música en directe i cant amb una acurada posada en escena, va destacar també pel vestuari tradicional, brodat artesanalment i confeccionat amb materials naturals propis de cada territori representat.
Com a amfitrions de la jornada, hi van participar l'Esbart Som Riu d'Or, la Colla de Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages i els representants del Pubillatge del municipi.
Malgrat la forta calor, l’espai del Cobert quasi es va omplir, i els assistents gaudiren de les danses dels grups, aplaudint les seves actuacions.
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