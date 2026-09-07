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Teatre Nu programa una vintena d'espectacles i activitats per la tardor i l'hivern

De setembre a desembre a La Casa de la companyia de Sant Martí de Tous s'hi podran veure 7 obres per a tots els públics i 6 per adults

Com en edicions anteriors, les companyies residents obriran les portes al públic per a mostrar el seu procés creatiu

Espectacle &quot;Qüento de Nadal&quot; d'una de les edicions anteriors a La Casa del Teatre Nu

Espectacle "Qüento de Nadal" d'una de les edicions anteriors a La Casa del Teatre Nu / Imatge promocional / Teatre Nu

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Regió7

Manresa

La Casa del Teatre Nu dona el tret de sortida aquest mes de setembre a la nova temporada teatral de tardor i hivern amb dinou propostes que es podran gaudir d’ara a finals d’any. La programació, que es podrà veure al seu espai de Sant Martí de Tous, combina espectacles per a adults i per a tots els públics de diferents gèneres teatrals. A més a més, com ja és habitual, des de Teatre Nu es continua apostant per la mostra dels processos creatius de les companyies residents.

Enguany, les tres propostes per involucrar al públic al món teatral amb l’oportunitat de conversar amb els mateixos artistes seran: Cia. La Repetidora, amb un assaig obert de Gestotopía ¿Dónde está mi casa?, un espectacle que han treballat en residència a La Casa del Teatre Nu que gira entorn la crisi de l’habitatge (dijous 10 de setembre, 20 h); Cia. Las Primas amb un assaig obert d'Ídolo. Episodios de mutismo selectivo, un diàleg entre la fansa i la dramatúria sobre l'art de ballar i escriure (dimecres 16 de setembre, 20h), i Les Impertinences, amb un assaig obert de Remix, un espectacle que posa en escena el programa instrumental del segle XVII (dijous 8 d'octubre, 20 h).

Obra &quot;Gestotopía&quot;, de la qual se'n podrà veure un assaig obert

Obra "Gestotopía", de la qual se'n podrà veure un assaig obert / Imatge promocional / Teatre Nu

7 propostes per a tots els públics

El primer espectale pròpiament dit de la temporada serà el cap de setmana del 26 i 27 de setembre amb La Curiosa, que farà un total de tres passis de Béla, un viatge poètic per l’univers del compositor Béla Bartók. A aquest, el seguiran els artistes de Cia. La Fornal amb La pingüina viatgera (dissabte 10 d'octubre), la història de Na Serafina, una pingüina que decideix deixar l’Antàrtida per anar a veure món. Per acabar el mes de la cstanyada, les dues pallasses de Cosinsart acompanyaran al públic a Limitònia en un viatge emocionant per dos mons diferents, descobrint les riqueses i les mancances (diumenge 25 d'octubre, 12h).

Obra per a tots els públics &quot;Limitònia&quot;, que es representarà aquest 25 d'octubre a La Casa del Teatre Nu

Obra per a tots els públics "Limitònia", que es representarà aquest 25 d'octubre a La Casa del Teatre Nu / Imatge promocional / Teatre Nu

El novembre començarà amb els titelles de Punta d'El Ball de Sant Vito, una obra infantil inspirada en les idees del pedagog Francesco Tonucci (divendres 13 de novembre, 11:30h i dissabte 14, 18h). El relleu els hi farà Teatre Nu, amb La senyora de Tous (diumenge 22), un espectacle dins del marc de Porta’m al teatre que explica la llegenda més coneguda del poble.

&quot;Punta&quot;, que arriba a Sant Martí de Tous el 13 de novembre

"Punta", que arriba a Sant Martí de Tous el 13 de novembre / Imatge promocional / Teatre Nu

Desembre, la programació estarà vinculada al Nadal i dissabte 5 (17 i 19 h) i diumenge 6 la Cia. Pea Green Boat representarà Tions. Un espectacle inspirat en el sentit original de les festes del foc dels solsticis, com el Tió de Nadal i les falles del Pirineu. Com cada any i per acabar la programació per a tots els públics, la gent de Sant Martí de Tous tornarà a representar el Qüento de Nadal, un espectacle comunitari que escenifica el text d’Apel·les Mestres de 1909.

Per als adults, 6 obres més

La Judit M. Gené obrirà el 4 d'octubre (12 h) la programació per a públic adult amb el seu espectacle Ball de nit, una proposta per reflexionar sobre la seva carrera professional combinant la narració, el cant i el ball d’envelat. El divendres 9 (20 h) serà el torn de la Mia Farrés (veu) i el Biel Serena (teclats, guitarra i veu), igualadins, que duran a Sant Martí de Tous Aquesta nit suau, un espectacle musical.

Espectacle &quot;Aquesta nit suau&quot;, a càrrec de Mia Farrés Galtès i Biel Serena Riba

Espectacle "Aquesta nit suau", a càrrec de Mia Farrés Galtès i Biel Serena Riba / Imatge promocional / Teatre Nu

L'1 de novembre, dia de Tots Sants, se celebrarà amb CIRCAR (18 h), una companyia innovadora que fusiona acrobàcies aèries, dansa i una profunda exploració emocional, i que portarà el circ a les dimensions de La Casa del Teatre Nu. Dissabte 7 (20 h) la Cia L’Àtic portarà ¡Ay, Carmela!, una història tràgica sobre dos personatges a la Guerra Civil.

Espectacle ¡Ay, Carmela!, sobre la història tràgica de Carmela i Paulino, dos actors atrapats en la Guerra Civil

Espectacle ¡Ay, Carmela!, sobre la història tràgica de Carmela i Paulino, dos actors atrapats en la Guerra Civil / Imatge promocional / Teatre Nu

També al mes de novembre, en el marc del cicle Estrena’t al territori s’acolliran quatre obres de companyies emergents: Voler-ho de la Cia La Fenomenal, Missa Pagesa de la Cia Dessident, Aprop del cor salvatge de la Cia Balmes 84 i Pobles, fantasma / l’abandonament del jardí dels cirerers de la Cia L’Amalgama.

La programació adulta de tardor i hivern acabarà el dissabte 12 de desembre (20 h) amb Sangre Mineral, una investigació-creació escènica transdisciplinar del Grup d'Estudis Artístics (GEA), plataforma de col·laboració binacional entre Pseudónimo Cía (Xile) i Crudo Colectivo (Perú).

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&quot;Sangre mineral&quot;, un espectacle del Grupo de Estudios Artísticos (GEA) que es veurà el 12 de desembre

"Sangre mineral", un espectacle del Grupo de Estudios Artísticos (GEA) que es veurà el 12 de desembre / Imatge promocional / Teatre Nu

En total, catorze propostes teatrals i circences per passar els mesos de fred a Sant Martí de Tous. Per a més informació i entrades, es pot consultar la pàgina web de www.teatrenu.com.

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