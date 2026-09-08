Joan Yago, Premi Nacional de Literatura Dramàtica 2026 del Ministeri de Cultura
El jurat aplaudeix al dramaturg per una obra amb un “text sorprenent” i “arriscat” que dialoga amb el present
ACN
El Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Literatura Dramàtica 2026 a Joan Yago (Barcelona, 1987) per l’obra ‘La brama del cérvol (una experiència única en un marc incomparable)’ (Editorial Comanegra). El membre fundador de La Calòrica ha estat reconegut pel jurat per una obra amb “un text sorprenent, arriscat i deliberadament delirant que dialoga amb el nostre present des d’una profunda crisi existencial i política”. El jurat ha aplaudit les contradiccions morals dels personatges hilarants i el “to sarcàstic que en alguns moments abraça la metateatralitat”. “El dramaturg proposa una forma arriscada de gran abast popular”, han subratllat. El premi està dotat amb 30.000 euros.
El jurat també ha manifestat que Joan Yago, “a través de la seva mirada lúcida i la seva ploma esmolada”, torna a furgar en les fissures de la societat per passar-les pel sedàs de l’humor més “descarnar”.
L’any passat el premi va reconèixer Victoria Szpunberg. Entre els guardonats també hi ha Paula Carballeira, Pablo Remón, Guillem Clua, Alberto Conejero, Yolanda García Serrano, Alfredo Sanzol, Juan Mayorga i Angélica Liddell.
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