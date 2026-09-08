L’Associació Contra el Càncer de Manresa prepara una exposició i subhasta de pintures
La mostra compta amb una cinquantena d'obres del fons artístic de l'entitat i es podrà veure del 17 al 27 de setembre a la Sala Plana de l'Om
Regió7
L’Associació Contra el Càncer de Manresa ultima els preparatius d’una exposició extraordinària de pintures que tindrà lloc entre els propers dies 17 i 27 de setembre a la Sala Plana de l’Om. La mostra reunirà una cinquantena d’obres provinents del fons artístic, fruit de l’organització anual de l’Exposició-Subhasta benèfica de Pintures.
Amb motiu de la inauguració de la nova seu comarcal de l’Associació Contra el Càncer, la delegació manresana ha estat inventariant els seus fons artístics i documentals. Entre aquests, s’hi compten nombroses pintures que no s'havien venut en les diferents edicions de la tradicional Exposició-Subhasta benèfica de Pintures contra el Càncer, celebrada des del 1977 la segona quinzena de novembre al Centre Cultural del Casino.
Entre el 17 i el 27 de setembre, seran aquestes cinquanta peces les que s'exposaran a la Plana de l'Om en una mostra que busca tant augmentar la recaptació monetària, com donar una nova vida als quadres guardats al fons artístic. El conjunt de pintures podran ser adquirides pel públic per mitjà d’un sistema d’ofertes (en breu divulgat per l’entitat), a partir d’un preu de sortida general de 50€.
Entre els autors, destquen artistes locals com Andreu Argelich, Antoni Sala, Ricard Manuel Sabaté, Joan Abancó, Jaume Crespiera, Joaquim García Comas, Rafael López Pozo, Miquel Esparbé, Josep Mº Massegú, Joan Noet, Jordi Giralt o Pere Clapera; artistes d’arreu del principat com Josep Soler, Enric Serrat, Carlos García del Mas, Agustí Penadés, Jordi Orriols, Joan Vila Arimany, Joan Calveras, Esteve Manubens,Tomàs Torres i Costa, Talybont,Joan Buchaca o Xavier Cugat, entre d’altres; així com també una nodrida representació de firmes femenines, entre les quals: Mercè Felip, Anna Terricabras, Rosa Ma Ballús, Maria Ciuró, Carme Torres, Marta Guitart, Meritxell Llobet, Rosa Montal, Neus Casasayas i Anna Rebull.
Després d’aquesta exposició extraordinària, l’Associació ja té previst organitzar la tradicional Exposició-Subhasta benèfica de Pintures contra el Càncer, que arriba a la 49a edició.
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