MÚSICA
Les havaneres no tindran enguany la tradicional trobada al parc de l'Agulla
L'Agrupació Cultural del Bages i l'Ajuntament de Manresa tenen la voluntat de mantenir el certamen, tot i que la 42a edició segurament haurà d'esperar
La Trobada d'Havaneres al Cor de Catalunya hauria de complir aquest mes de setembre la 42a edició, però el més probable és que no se celebri. Imma Torrecillas, presidenta de l'Agrupació Cultural del Bages, ha explicat a aquest diari que "l'any passat ja vam manifestar a l'Ajuntament que no continuaríem fent l'acte en el format habitual".
Creada el 1984, la trobada només es va interrompre per la pandèmia, i el setembre del 2025 va viure una 41a edició amb set grups d'arreu del país i cinc hores de música al llac de l'Agulla, l'escenari habitual. "La falta d'efectius i el fred, tot i que sembli estrany parlar de fred amb l'estiu que hem viscut, són els motius pels quals vam decidir que calia canviar el format", apunta Torrecillas: "cal una remodelació".
La trobada d'havaneres és una institució cultural de la ciutat que, temps enrere, s'havia celebrat la tercera setmana de setembre. "Per incloure-la en el programa de la Festa Major, ens van demanar d'avançar-la", afegeix la presidenta de l'entitat i una de les responsables de l'organització. L'any passat, va tenir lloc el 7 de setembre.
"Fa dos anys ja vam comunicar a l'Ajuntament que no volíem continuar amb el format vigent, tot i que el 2025 vam organitzar la trobada de nou a l'Agulla", comenta Torrecillas. La idea que apunta la presidenta de l'Agrupació és "un format més petit, en un lloc cèntric de la ciutat com el pati del Casino, i tornant a la tercera setmana de setembre".
La 42a edició, però, haurà d'esperar. No obstant això, des de la centenària entitat hi ha la intenció de recuperar la trobada ni que sigui l'any vinent. Un punt a favor és la bona sintonia que, apunta Torrecillas, hi ha amb el consistori: "la regidoria de Cultura té ganes que la trobada es continuï celebrant".
Una possibilitat perquè el 2026 tingués trobada seria fer-la al novembre, després del cicle d'esdeveniments que conformen la Fira Mediterrània, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya i el cicle literari i poètic Tocats de Lletra i abans de Nadal i la seva prèvia.
"És molt probable que aquest any no es faci, però el novembre seria una bona data", apunta Torrecillas, matisant, però que encara no se n'ha parlat i només és una possibilitat. Tot i que pugui semblar que les havaneres només són patrimoni de l'estiu, una data tardorenca té la virtut que "els grups ja estan fora de temporada, no tenen bolos i seria més fàcil contractar-los".
Imma Torrecillas també fa la reflexió sobre la necessitat que hi hagi un relleu en l'organització de la trobada. "Ens fem grans", reconeix. I assenyala un risc: "quan deixes de fer una cosa, el perill és que es refredi i ja no es faci més". Malgrat tot, tant l'Agrupació Cultural del Bages com l'Ajuntament de Manresa tenen la voluntat que, encara que sigui amb un parèntesi en el calendari, se celebri la 42a edició i moltes més.
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