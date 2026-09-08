Neix Set Arcs, una nova editorial d'assaig en català que abordarà un ampli ventall de temàtiques
La primera col·lecció està dedicada a l'origen amb títols d'Anges Callard, Laura Spinney, Roger Bartra o Carles Boix
Eli Don (ACN)
L’editora de Cràter, Mariona Bosch, el filòsof i professor, Jordi Graupera, i el cineasta i productor, Ventura Durall, han posat en marxa Set Arcs, una nova editorial d’assaig en català que abordarà un ampli ventall de temàtiques. L’objectiu és fer “accessible” al gran públic els arguments, les idees i les troballes més “rigoroses i disruptives” que sacsegen “la conversa informada arreu del món”. Coincidint amb la Setmana del Llibre en Català, arribaran a les llibreries els primers dos títols de l’editorial, amb una primera col·lecció dedicada a la idea d’origen: ‘Obre Sòcrates’, d’Agnes Callard i ‘Proto’, de Laura Spinney.
Set Arcs es proposa publicar set llibres l’any, tant traduccions com obra original, tots ells al voltant d’una mateixa gran idea, abordada des de disciplines i perspectives diferents. La primera col·lecció, que arribarà a les llibreries entre el setembre del 2026 i el febrer del 2027 orbita al voltant de la idea de l’origen; la del 2027 serà sobre la idea de diferència, i la del 2028, sobre el conflicte.
La proposta parteix de la premissa que una idea “no s’entén mai del tot” si només se la mira des d’una disciplina. Així doncs, les publicacions de cada col·lecció abordaran un mateix problema des de múltiples perspectives - filosofia, història, antropologia, biologia evolutiva, matemàtiques, teoria de la literatura - i defensaran posicions que de vegades seran complementàries i d’altres, estaran en disputa.
La voluntat de la nova editorial és oferir una visió comprehensiva de la idea de fons que permeti construir-ne el significat. En aquest sentit, els llibres no formaran part d’una biblioteca de títols independents sobre un mateix tema, sinó que es llegiran també els uns contra els altres. “Cada llibre ha de permetre al lector entrar en una determinada qüestió i, alhora, descobrir altres maneres de mirar-la”, afirmen.
Tret de sortida coincidint amb La Setmana
Coincidint amb la Setmana del Llibre en Català, l’editorial publica els dos primers títols de la col·lecció dedicada a la idea d’origen. ‘Obre Sòcrates. En defensa d’una vida filosòfica’, d’Agnes Callard amb pròleg de Jordi Graupera, tracta de l’origen del pensament filosòfic occidental, però no des de la història de la filosofia o la biografia del filòsof atenenc, sinó en forma d’argument sobre la necessitat de viure una vida a partir de les exigències del diàleg socràtic.
El segon llibre de la col·lecció és ‘Proto’, de Laura Spinney, amb pròleg d’Òscar Andreu. Traduït a més d’una trentena de llengües, és un títol a mig camí entre el reportatge i l’assaig sobre les darreres troballes al voltant de l’origen del protoindoeuropeu, la llengua mare de les llengües de més de la meitat de la humanitat, incloent-hi el català.
La resta de la col·lecció s’anirà publicant durant els pròxims mesos i inclou ‘La riquesa de la vida’, del biòleg evolutiu Stephen Jay Gould, sobre l’origen de l’evolució; ‘Zero. La biografia d’una idea perillosa’, de Charles Seife, sobre l’origen del pensament matemàtic; ‘Shakespeare, la invenció de l’humà’, del teòric de la literatura Harold Bloom, sobre l’origen de la idea moderna d’humà en la literatura; ‘Antropologia del cervell’, de Roger Bartra, sobre l’origen de la consciència, i un llibre original de Carles Boix, sobre l’origen del problema de la justícia en el conflicte de desitjos.
Una aposta clara per l’assaig
La nova editorial Set Arcs neix amb la voluntat de fer que l’assaig que avui circula amb normalitat en altres mercats editorials també formi part de la conversa intel·lectual en català. “En català sobretot es treballa la novel·la i la ficció, mentre que l’assaig és el darrer que s’ha incorporat tant en l’àmbit de traduccions com en termes de producció pròpia original”, explica Mariona Bosch, “per això volem potenciar les dues coses”.
En la mateixa línia s’expressa Ventura Durall, que admet que si bé hi ha una part de “vertigen” també una altra “d’excitació positiva”. “El món editorial pot ser una selva on costi molt fer-se un forat”, sosté, “però el fet d’haver apostat per aquesta idea i aquest concepte, de crear alguna cosa més enllà del catàleg que publiquem, ens fa il·lusió, perquè hem trobat una cosa diferent que pot tenir un llarg recorregut”.
L’editorial té vocació de publicar llibres de fons i alternar entre clàssics consolidats i llibres recents. Així doncs, a cada col·lecció, com a mínim, hi haurà un llibre d’encàrrec escrit en català, per fomentar la producció d’assaig en llengua catalana en diàleg amb la conversa del món. “Et convida a anar a un lloc on potser no aniries”, conclou Jordi Graupera, “estem oferint un menú plural que contribueixi a enriquir la conversa i fer-la més profunda, i crec que això és en benefici de tothom”.
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