El Museu de l'Aigua i el Tèxtil acull una gimncana digital aquest cap de setmana
La iniciativa, de nom Industrial Quest, aplega per primer cop 46 museus i espais de patrimoni industrial de tot Europa i contribueix a situar Manresa en el mapa europeu de la innovació cultural
Regió7
Per primera vegada, museus i espais de patrimoni industrial de tot Europa s'uneixen en una gran gimcana digital: Industrial Quest, una iniciativa finançada pel programa Creative Europe de la Unió Europea i impulsada per la European Route of Industrial Heritage (ERIH). Els dies 12 i 13 de setembre de 2026, 46 espais de referència de 15 països europeus participaran en aquesta iniciativa pionera. El Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa serà un dels espais participants.
Per participar-hi, els equips només hauran d'escanejar un codi QR a l'entrada del Museu de l'Aigua i el Tèxtil o accedir a industrial-quest.eu, respondre les preguntes proposades durant la visita i pujar una fotografia de l'equip. Els participants competiran a la classificació del Museu manresà i, alhora, formaran part d'un gran repte europeu que connectarà la comunitat local amb altres 45 espais del continent amb un mateix objectiu: fer viure el patrimoni industrial d'una manera nova i atractiva. Pensat per a infants, joves i famílies, els jugadors descobriran els secrets de les màquines i dels processos industrials i coneixeran, d'una manera divertida i participativa, com la industrialització ha transformat la nostra societat i el nostre territori. Una oportunitat per (re)descobrir el patrimoni industrial de la ciutat.
Industrial Quest combina la digitalització de les institucions culturals i l'ús del joc com a eina de descoberta i participació, especialment atractiva per a les noves generacions. Dues de les línies que ERIH promou activament. En el cas del Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa, la iniciativa posa en valor la capacitat de donar aconèixer el patrimoni industrial d'una manera contemporània, accessible i participativa, i contribueix a situar Manresa en el mapa europeu de la innovació cultural.
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