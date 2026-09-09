Exposicions
Dalí, Brossa, Perejaume i Mariscal en la nova exposició del Museu del Barroc de Catalunya
El pròxim 16 de setembre s'inaugura a Manresa l'exposició "Persistències efímeres. Una postmodernitat barroca", que es podrà veure fins el 6 de desembre
Comissariada per Ricard Mas, la mostra connecta el patrimoni dels segles XVII i XVIII amb la creació catana de finals del segle XX
Regió7
Quina és la relació entre el patrimoni barroc dels segles XVII i XVIII i la creació catalana de finals del segle XX? Una cinquantena d'obres de creadors i creadores com Salvador Dalí, Joan Brossa, Perejaume, Jaume Plensa, Javier Mariscal o Eulàlia Valldosera intentaran respondre aquesta pregunta a la Sala del Claustre del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya. L'exposició, comissariada per Ricard Mas i dissenyada per L’Estudi de la Mirada (Jesús Galdón) es titula 'Persistències efímeres. Una postmodernitat barroca?', i es podra visitar del 16 de setembre, dia en què es farà la inauguració (19 h) fins al 6 de desembre.
La proposta parteix de la comprovació que a Catalunya hi ha una constant barroca. Aquesta, es manifesta tant en les escultures i el mobiliari modernistes, com en alguns trets del primer Noucentisme, amb en Josep Aragay o Xavier Nogués, o en les arts populars, com la ceràmica esmaltada. Una constant que també es fa present en la iconografia surrealista de Dalí i el pop art, que recupera el llenguatge propagandístic de la Contrareforma i que, finalment, sosté Mas, troba les seves últimes demostacions en l'art de la postmodernitat.
Una postmodernitat barroca
Aquesta hipòtesi s’articula en onze àmbits temàtics, cadascun dels quals confronten un referent del Barroc català amb una manifestació cultural postmoderna entre finals de la dècada de 1970 i l’any 2000, i inclou una cinquantena d’obres de creadors com Ferran Adrià, Jordi Benito, Bigas Luna, Joan Brossa, Hannah Collins, Salvador Dalí, Ramiro Fernàndez Saus, Joan Fontcuberta, Javier Mariscal, Perejaume, Jaume Plensa, Carles Santos, Eulàlia Valldosera i Ana Zelich. Entre les peces, hi destaca una de les onades utilitzades en el recordat espectacle inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, que exemplifica la teatralitat, el dinamisme i la grandiloqüència d'herència barroca en els grans esdeveniments contemporanis.
Les obres procedeixen de nombroses institucions com la col·lecció Bassat, la col·lecció d’Art del Banc de Sabadell o el Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona així com de nombrosos col·leccionistes privats.
Més enllà de la mostra
Per ampliar i aprofundir en els relats de l'exposició, el museu ha dissenyat una variada proposta d'activitats paral·leles que comptarà amb ponents i creadors de reconegut prestigi.
Col·loquis i conferències
En l'àmbit de la reflexió i el diàleg, el cicle acollirà les aportacions de l’artista Javier Mariscal, el poeta Enric Casasses, la historiadora de l'art Maria Garganté, el comissari Ricard Mas, el dissenyador Jordi Català —creador dels icònics personatges TOI—, el guionista Juan Bufill o el director teatral Joan Font (fundador de Comediants), que analitzaran des de la influència barroca en artistes com Miró fins al fenomen de la festa i la cultura pop dels anys vuitanta i noranta.
Propostes musicals
La proposta musical tindrà com a protagonista l'organista Bernat Bailbé amb un recital inaugural a la Seu de Manresa, i també s’hi desenvoluparan diferents propostes familiars relacionades amb la creació artística. La programació es tancarà amb una sèrie de visites comentades conduïdes pel mateix comissari de la mostra.
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