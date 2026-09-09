Fira Mediterrània, a un mes vista: 12 coses que has de saber
Queda poc més d'un mes per l'inici de la 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa, l'esdeveniment cultural més multitudinari de la Catalunya central al llarg de l'any. Hi ha 12 qüestions que cal saber per gaudir-la al màxim.
LES DATES. El certamen tindrà lloc del dijous 15 al diumenge 18 d'octubre. Fa uns anys, la fira va passar del novembre a l'octubre per tenir més bon temps i escapar del fred, tot i que enguany s'endarrereix una setmana per evitar el pont llarg del 12 d'octubre.
EL LEMA. La fira que acull Manresa des de fa tres dècades té la seva singularitat en la fusió entre tradició i modernitat en el camp de la cultura d'arrel. Si Tàrrega es dedica al teatre de carrer i Vic a la Música, per posar dos exemples de festivals d'abast internacional que tenen lloc anualment a Catalunya, la Mediterrània exhibeix creacions contemporànies de música, dansa i arts escèniques basades en la tradició. El lema de la 29a Fira és la participació i, com diu el director artístic, Jordi Fosas, s'ha de "venir a Manresa amb ganes de ballar, cantar i tocar".
ELS LLOCS. La Mediterrània es desenvolupa al centre de la ciutat. En espais d'interior, es faran espectacles al Kursaal, els Conservatoris (el teatre i el de música), el Casino, l'Espai Plana de l'Om, l'Anònima, el Sielu, els Carlins, la Casa Lluvià, el Casal de les Escodines i, com a novetat, el Globus, que va reobrir recentment i acollirà l'Hostal Càntut. Hi haurà la Taverna Cervesa Guineu, al pati del Casino, amb les propostes més participatives per cantar i ballar; la plaça de la Fira deixa Sant Domènec i es trasllada a la plaça Neus Català (Crist Rei), amb activitats vinculades a l'associacionisme (lutiers, artesans, entitats, bastoners, geganters i castellers, ...); i a l'escenari de la plaça de Sant Domènec s'hi faran els grans concerts a l'aire lliure. També hi haurà espectacles itinerants, amb Sant Domènec i el Passeig Pere III com a espais centrals.
ESPECTACLE INAUGURAL. Sandra Monfort, excantant de Marala, posarà sobre l'escenari del Kursaal el folklore i la cultura popular valencians en l'espectacle "Terra de Guapes". Música i dansa. Dijous, 15 d'octubre, a les 21.30 h
ESPECTACLE DE CLOENDA. L'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya (OMAC), el grup de dansa l'Esbord i balladors de diversos esbarts participaran en l'espectacle "Decostumari", un muntatge de gran format dirigit per Pere Seda. Tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre (20 h) a la plaça Major.
PROGRAMACIÓ. 85 espectacles (i 136 funcions): 44 propostes de música (22 catalanes i 22 de músiques del món i la Mediterrània) i 41 d'arts escèniques i cultura popular.
ESTRENES. Dels 85 espectacles programats, hi ha un 60 % d'estrenes. Hi ha 23 propostes de l'Obrador d'Arrel, de suport a la creació.
NOMS PROPIS. En música, Paolo Angeli & Tenore Morales de Orgosolo (cant polifònic sard ancestral amb free jazz i post-rock); el trio sicilià Nuhara; les sardanes cantades de Les Anxovetes; els "Vents de revolta" dels manresans Cor InCordis i la Banda Simfònica del Conservatori de Música de Manresa; Judit Neddermann i Trio fortuny, amb un repertori de Càntut; Arnau Tordera i l'havanera, el folk català de Joana Dark i la reinterpretació del Llibre Vermell de Montserrat amb Apel·les Carod. En dansa, l'austríac Simon Mayer, els Brodas Bros amb els Bastoners de Sant Cugat; Pere Seda i L'Esbord explorant la identitat catalana; Mucha Muchacha.
PÒRTIC. El divendres 9 d'octubre, a les 17 i les 20 h, la sala gran del Kursaal acollirà el concert "Llach-gener 76. 50 anys dels concerts de la Transició", que enguany és la proposta del Pòrtic de la Mediterrània, la setmana abans de la celebració de la Fira.
PAÍS CONVIDAT. Flandes, amb 5 propostes, 4 de música i 1 de circ. Una quinzena de professionals: el ball folk d’Snaarmaarwaar, la revitalització de la música tradicional de Flandes del segle XVIII de Wör, el so experimental i anàrquic de Troissoeur, i la fusió d’electrònica, pop alternatiu i fado d’Ão; la proposta de circ arriba de la mà de la companyia multidisciplinària MOVEDBYMATTER & Muziektheater Transparant, que a "Mystica" fusiona l’espectacularitat de la suspensió capil·lar amb el cant polifònic.
PROFESSIONALS. Hi haurà professionals arribats d'arreu del país i de diverses parts del món. Són els programadors, mànagers, representants, treballadors d'administracions i institucions, ... que venen a mirar i, si s'escau, comprar i vendre. Les previsions de l'organització és que s'inscriguin fins a 1.200 professionals.
ENTRADES. Tots els espectacles de pagament ja tenen les localitats a la venda. Hi ha descomptes per les compres que es facin fins al 8 d'octubre. Hi ha 74 funcions gratuïtes i 62 de pagament. També es poden adquirir els tiquets del Pòrtic.
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