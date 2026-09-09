"Forma", el nou projecte de construcció natural del Konvent, obra les portes al públic
Del 7 al 12 de setembre l'antic complex industrial de Cal Rosal proposa unes jornades per explorar noves maneres de construir a través d'oficis i materials tradicionals
Aquest dissabte, l'espai oferirà una mostra oberta a tothom que combinarà pràctica, art, formació i reflexió al voltant de la bioconstrucció
Regió7
Més d'un centenar de persones exploren noves maneres de construir a través d'oficis i materials naturals a "Forma", el nou projecte de Konvent. Del 7 al 12 de setembre, l'antic complex industrial de Cal Rosal acollirà unes jornades que combinaran pràctica, art, formació i reflexió sobre el futur de la construcció natural. La trobada culminarà dissabte, amb una jornada de portes obertes. Igualment, per als infants i joves, la trobada incorpora espais de cures i una proposta pedagògica i de treball que facilita la participació de famílies.
El Konvent obra les portes
Terra, calç, fusta, pedra i fibres vegetals. Aquests són els materials que Xarxa Mora de Bioconstrucció i Konvent han proposat per què els participants hi treballin. La voluntat? Recuperar les tècniques tradicionals de la volta catalana, els encaixos de fusta, els estucs o la construcció amb terra, per exemple, emprant únicament productes naturals. Entre les intervencions previstes hi havia la recuperació d'un empedrat, una escala de volta catalana i diferents elements de fusta, així com treballs amb revestiments de calç, terra, canya i tova. També es faran demostracions de consolidació de bigues i d'altres tècniques aplicades a la rehabilitació. Aquest dissabte mostraran, al públic assistent, el seu treball.
L'antic complex industrial de Cal Rosal obrirà les seves portes a les 11 h per descobrir les propostes desenvolupades durant la setmana. Durant la jornada, que començarà, els participants compartiran processos, coneixements i experiències. A les 14 h se celebrarà un vermut amb la música d'Agnès Mateus i, per dinar, hi haurà una arrossada ppoular.
La porgramació musical continuarà a les 16.30 h amb Bru Ferri, pianista, compositor, cantant i improvisador i artista multidisciplinar en arts escèniques i audiovisuals. A quarts de set, serà el torn de la banda de rock Carpa Negra a qui, a les 23 h, farà el relleu Garrafa Nadal amb el seu "pop de roca, ràpid i brut", com el defineixen els artistes.
La vetllada acabarà amb les sessions musicals d'Elsa Guerra (00.15 h) i acabarà a quarts de dues amb Coconauta DJ set.
Una part del patrimoni constructiu del país
L'objectiu de Forma és posar el focus en materials com la terra, la calç, la fusta, la pedra i les fibres vegetals, i en tècniques tradicionals que formen part del patrimoni constructiu del país. La trobada parteix de la voluntat de posar en contacte àmbits que sovint treballen per separat i reivindicar el valor del coneixement pràctic, dels oficis i de la transmissió de sabers entre generacions; per què construir, sostenen els organitzadors, és crear comunitat.
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