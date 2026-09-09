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"Forma", el nou projecte de construcció natural del Konvent, obra les portes al públic

Del 7 al 12 de setembre l'antic complex industrial de Cal Rosal proposa unes jornades per explorar noves maneres de construir a través d'oficis i materials tradicionals

Aquest dissabte, l'espai oferirà una mostra oberta a tothom que combinarà pràctica, art, formació i reflexió al voltant de la bioconstrucció

Una de les façanes de l'antic complex industrial en la qual han estat treballant des de &quot;Forma&quot;

Una de les façanes de l'antic complex industrial en la qual han estat treballant des de "Forma" / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

Més d'un centenar de persones exploren noves maneres de construir a través d'oficis i materials naturals a "Forma", el nou projecte de Konvent. Del 7 al 12 de setembre, l'antic complex industrial de Cal Rosal acollirà unes jornades que combinaran pràctica, art, formació i reflexió sobre el futur de la construcció natural. La trobada culminarà dissabte, amb una jornada de portes obertes. Igualment, per als infants i joves, la trobada incorpora espais de cures i una proposta pedagògica i de treball que facilita la participació de famílies.

Una de les porpostes de rehabilitació en la qual han estat treballant els participants de &quot;Forma&quot;

Una de les porpostes de rehabilitació en la qual han estat treballant els participants de "Forma" / Arxiu particular

El Konvent obra les portes

Terra, calç, fusta, pedra i fibres vegetals. Aquests són els materials que Xarxa Mora de Bioconstrucció i Konvent han proposat per què els participants hi treballin. La voluntat? Recuperar les tècniques tradicionals de la volta catalana, els encaixos de fusta, els estucs o la construcció amb terra, per exemple, emprant únicament productes naturals. Entre les intervencions previstes hi havia la recuperació d'un empedrat, una escala de volta catalana i diferents elements de fusta, així com treballs amb revestiments de calç, terra, canya i tova. També es faran demostracions de consolidació de bigues i d'altres tècniques aplicades a la rehabilitació. Aquest dissabte mostraran, al públic assistent, el seu treball.

Participants de &quot;Forma&quot; treballant en l'antic complex industrial de Cal Rosal

Participants de "Forma" treballant en l'antic complex industrial de Cal Rosal / Arxiu particular

L'antic complex industrial de Cal Rosal obrirà les seves portes a les 11 h per descobrir les propostes desenvolupades durant la setmana. Durant la jornada, que començarà, els participants compartiran processos, coneixements i experiències. A les 14 h se celebrarà un vermut amb la música d'Agnès Mateus i, per dinar, hi haurà una arrossada ppoular.

La porgramació musical continuarà a les 16.30 h amb Bru Ferri, pianista, compositor, cantant i improvisador i artista multidisciplinar en arts escèniques i audiovisuals. A quarts de set, serà el torn de la banda de rock Carpa Negra a qui, a les 23 h, farà el relleu Garrafa Nadal amb el seu "pop de roca, ràpid i brut", com el defineixen els artistes.

La vetllada acabarà amb les sessions musicals d'Elsa Guerra (00.15 h) i acabarà a quarts de dues amb Coconauta DJ set.

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Una part del patrimoni constructiu del país

L'objectiu de Forma és posar el focus en materials com la terra, la calç, la fusta, la pedra i les fibres vegetals, i en tècniques tradicionals que formen part del patrimoni constructiu del país. La trobada parteix de la voluntat de posar en contacte àmbits que sovint treballen per separat i reivindicar el valor del coneixement pràctic, dels oficis i de la transmissió de sabers entre generacions; per què construir, sostenen els organitzadors, és crear comunitat.

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