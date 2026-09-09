MÚSICA
L’Humus de la Fira Mediterrània convida el públic a ballar amb quatre grups
La programació 'off' oferirà quatre concerts que donaran a conèixer propostes emergents i incitaran el públic a moure's
El folk dels catalans La Genuïna, Les Incògnites, Salina i Farigola Trad protagonitzarà una jornada participativa a la fira de l’octubre
Quatre grups catalans de ball folk i participatiu formaran part en la propera Fira Mediterrània, que se celebrarà del 15 al 18 d’octubre, de l’Humus, una de les tres programacions alternatives -off- que aixopluga el certamen manresà amb la filosofia de donar una oportunitat a propostes emergents. El póquer està integrat per La Genuïna, Les Incògnites, Farigola Trad i Salina, un conjunt de formacions musicals que actuaran el darrer dia del certamen en l’escenari de la Taverna Cervesa Guineu. La catorzena edició registra, a més, el debut de la bagenca Associació Tradiball Endansa com a organitzadora després de les tretze edicions amparades per D’Arrel.
«A la Fira tenim tres off de música per promoure grups joves», va explicar ahir Jordi Fosas, director artístic de la Mediterrània: «hi ha l’Humus Mediterrani, el Concurs Sons, que fem amb Enderrock i Tradicionàrius, i l’Escenari Cases de la Música; en total, són 10 concerts que se sumen als 85 espectacles de la programació oficial».
Tradiball en Dansa va néixer el 2013, com van comentar la presidenta Mercè Gelmà i la tresorera Montserrat del Villar, de la fusió de Tradiball de Manresa, amb 30 anys ensenyant i ballant danses d’arreu del món a Casa Caritat, i el grup de Castellgalí, amb 31 de trajectòria. L’entitat, de 122 socis i oberta a més incorporacions, munta activitats al llarg de l’any i assumeix la responsabilitat de l’Humus.
Sònia Anton i Joel Díaz, membres també de la junta de Tradiball, van explicar que van rebre 12 propostes, de les quals van sortir les quatre escollides per participar a la fira manresana. La Genuïna són cinc músics que centren el seu projecte en les contradanses. Les Incògnites és un grup de veus, acordió diatònic i percussions i un repertori de música tradicional catalana. El duet Farigola Trad amplia la seva mirada al folk europeu. I Salina és una altra dupla que fa dialogar l’acordió amb la corda polsada.El dissabte 17,hi haurà un taller obert al públic per aprendre els balls d’aquests grups.
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