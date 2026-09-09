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El jazz celebra la 9a edició sent "Intrús" al Lluçanès

Entre l'11 de setembre i el 25 d'octubre se celebraran cinc concerts en espais patrimonials de la comarca

Karol Green &amp; Sol Kwaya, que actuaran el diumenge 18 d'octubre a Cal Tic, Sobremunt

Karol Green & Sol Kwaya, que actuaran el diumenge 18 d'octubre a Cal Tic, Sobremunt / Imatge promocional / Consorci del Lluçanès

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Regió7

Manresa

El Lluçanès torna a convertir espais patrimonials del territori en escenaris de jazz, gòspel i música d'arrel en directe amb la 9a edició de L’Intrús. Jazz pel forat del pany. El cicle, una iniciativa de l’Escola de Música i Arts del Lluçanès i del Consorci del Lluçanès, amb el suport dels ajuntaments dels municipis on se celebra la Xarxa de Productes de la Terra i la Diputació de Barcelona, programarà cinc concerts entre l’11 de setembre i el 25 d’octubre als municipis d’Alpens, Olost, Sobremunt i Prats de Lluçanès.

El primer concert serà la plaça de l’església d’Alpens (aquets divendres, 11.30 h) i anirà a càrrec de XC7 (Xavi Casitollo) amb A Musical Portrait of Joan Miró, una proposta inspirada en l’univers de l’artista català. A Miró-Castillo el seguirà el jazz, música brasilera i pop de Shine, el primer disc de la saxofonista Marta Duran Quartet (diumenge 27, 11.30 h), que es podrà escoltar a l santurari de Sant Adjutori d’Olost.

L'octubre rebrà a Kohero que durà al Mas Anfruns d’Alpens Rizomes, el projecte guanyador de les Beques de Creació Artística 2026, que combina jazz i lectura dramatitzada de textos inspirats en la fauna i la flora del Lluçanès (diumenge 11 d’octubre, 11.30 h ). El cicle continuarà el diumenge 18 a Cal Tic de Sobremunt amb el gòspel del Rejoice! de Karol Green & Sol Kwaya (11.30 h).

Cantareras, amb Carola Ortiz i Àlex Guitart, tancarà la novena edició de L’Intrús el diumenge 25 d'octubre (11.30 h) amb una revisió de la música tradicional ibèrica en clau femenina a Ca l'Andreuet, de Prats de Lluçanès.

Patrimoni pel forat del pany

Cada sessió inclourà una visita guiada a l’espai patrimonial que acull el concert, i un tast de productes locals. Amb nou edicions, l’Intrús consolida una proposta cultural que vincula la programació musical amb el patrimoni i els productes del territori i que permet descobrir espais singulars del Lluçanès a través de la música.

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Les entrades anticipades tenen un preu de 8 € i es poden adquirir a www.llucanes.cat/intrus fins 24 hores abans de l’inici de cada sessió. També es podran comprar a taquilla, des d’una hora abans del concert, per 10 €. L’abonament per als cinc concerts té un preu de 25 €, i els menors de 12 anys tenen entrada gratuïta.

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