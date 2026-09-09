EQUIPAMENTS
El Kursaal canvia les 803 butaques (que continuaran essent vermelles)
Els operaris de l'empresa Figueras, que també ha treballat en espais com el Camp Nou, i del teatre estan aquests dies desmuntant les cadires velles i posant les noves per reobrir el 26 de setembre amb l'obra de teatre "Una idea genial"
Les 803 butaques vermelles que van donar color a la reobertura del Teatre Kursaal de Manresa, el febrer del 2007, és probable que quan estiguin llegint aquesta notícia ja no hi siguin. De fet, els operaris de la companyia catalana Figueras i els del mateix equipament del Passeig Pere III, amb Pere Montoro al capdavant, estan treballant amb plena eficiència des de dilluns per treure i posar tot aquest immens conjunt de cadires, en el darrer capítol d'una història que va tenir la inesperada pausa propiciada pel recurs que va presentar una de les altres dues empreses que no el van guanyar. Durant la Festa Major i l'inici de la nova temporada, els espectacles de la programació estable s'estan fent al Teatre Conservatori, una situació que s'acabarà aviat: el 26 de setembre, els espectadors de l'obra de teatre "Una idea genial" podran estrenar les 803 butaques -també vermelles- del model Aptum 540, ja totes instal·lades al seu lloc.
"Vam obrir el concurs al març i s'hi van presentar tres empreses, dues basques i una catalana, i al juny el jurat va escollir Figueras després de considerar tots els aspectes que feien al cas", explica Jordi Basomba, gerent de Manresa d'Equipaments Escènics, l'empresa municipal que gestiona els teatres públics de la ciutat. Una de les firmes del País Basc, però, va impugnar el procés i la pilota va passar a la teulada del tribunal encarregat de les contractacions públiques. "Van passar juliol i agost i vam témer que hauríem d'ajornar el canvi de les butaques". Però divendres passat, dia 4 de setembre, vam rebre la resolució judicial que desestimava el recurs. Eren dos quarts de quatre i de seguida van trucar a Figueras, amb seu a Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental), per comunicar-los que ja es podia signar el contracte i posar-nos a treballar. "Ells confiaven en nosaltres i ja havien estat preparant-se per venir tan bon punt tinguéssim la sentència", afegeix Basomba.
Rosa Clarena, la diligent cap de premsa del Kursaal des de la reobertura, ensenyava avui al matí a aquest diari una fotografia del pati de butaques del Kursaal abans que s'hi comencessin a instal·lar les cadires per poder reinaugurar el teatre per la Llum del 2007. La impressió de la imatge portava incorporada la data: 5 de febrer. "Només quedaven quinze dies per obrir!", recordava. Un precedent que avala la legitimitat de la creença que tornar a portar el públic al Kursaal el proper 26 de setembre és plenament factible.
"Aquestes butaques han tingut un ús molt intensiu, i l'empresa que va fer la instal·lació va tancar al cap de cinc anys, això impedia tenir recanvis per fer un bon manteniment", anota Basomba. Els seients del característic roig passió del Kursaal ja havien entrat en la fase de deteriorament que comporta sorollets molestos quan hi ha funció. "Moltes cadires ja miraven cap avall", indica el gerent de MEES. "Aquestes d'ara estan una mica més aixecades i són més còmodes", afegeix.
I Pere Montoro valora que "aquestes butaques no tenen cargols ni molles, no hi ha el risc que facin soroll, i tenen un joc de contrapesos que fa que es pleguin soles". Figueras és una empresa puntera en l'equipament d'instal·lacions esportives i culturals. Ha treballat amb el FC Barcelona pel Camp Nou i el RCD Espanyol pel RCD Stadium, a més de fer-ho al Parc dels Prínceps, l'estadi del París Saint Germain, i diferents estadis dels Estats Units.
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