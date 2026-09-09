El Kursaal comença el procés de canvi de les butaques
Figueras seating és l'empresa encarregada de col·locar els 813 seients nous, model Aptum 540, i que mantindran el color vermell
La renovació va començar divendres passat i es preveu que el teatre reobri el 26 de setembre, coincidint amb l'estrena d'Una idea genial
El teatre Kursaal de Manresa ja ha començat el canvi de butaques. El concurs, que va iniciar-se al març, es va endarrerir fins el divendres passat i ha conclòs amb l'empresa Figueras seating com encarregada del canvi. En total, seran 813 butaques del model Aptum 540 les que renovaran les sales del tetare manresà que, preveu, reobri les seves portes el 26 de setembre, coincidint amb l'estrena de l'espectacle Una idea genial (20 h).
Figueras seating ha estat l'empresa guanyadora del concurs per el canvi de butaques del Kursaal, motivat per la necessitat d'oferir uns seients més silenciosos, sense molles i més confortables per al públic asistent. El concurs, iniciat el mes de març, va quedar no resolt arran del recurs al que va impugnar una de les tres empreses sol·licitants. La resolució, aturada durant els mesos d'estiu, va arribar aquest divendres a dos quarts de quatre de la tarda: el tribunal va desestimar el recurs i Figueras seating (a qui a les 16 h s'avisava de la resolució) va resultar, finalment, l'empresa escollida.
Líder al món en el canvi de cadires a estadis i teatres, Figueras seating, com s'assegurava avui a la roda de premsa, confiava en el projecte del Kursaal i ja havia estat treballant en les butaques durant els mesos d'estiu. Així, el passat divendres, el procés va iniciar-se ràpidament i, a partir del precedent de la inauguració del 2007, els resposables del teatre han anunciat que el porcés estarà acabat el dia 26 de setembre, coincidint amb l'estrena a Manresa de l'obra Una idea genial de Sébastien Castro (20 h), en el marc del Toc de Teatre.
En total, la renovació inclou 813 butaques del model Aptum 540, un tipus de seient que oferirà una major mobilitat i comfort i, sobretot, sense molles, una característica que ajudar`a areduir el soroll i mantenir el silencia durant les espectacles. El color continuarà sent el vermell.
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