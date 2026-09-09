EQUIPAMENTS
El Kursaal vol augmentar l'aforament en unes 40 places
Els canvis principals seria la supressió del passadís central per ubicar-hi una nova fila, l'eliminació de l'escala de les vuit primeres files i l'allargament de les laterals que porten a la resta de butaques
La platea del Teatre Kursaal de Manresa podria augmentar la seva capacitat si els responsables de l'espai decideixen tirar endavant el projecte que, a hores d'ara, està en fase d'estudi. "Guanyaríem unes quaranta localitats, però encara no està clar que ho fem, tenim un any per decidir-ho", apunta Jordi Basomba, gerent de Manresa d'Equipaments Escènics.
Al Kursaal hi caben 803 espectadors, mig miler dels quals a la platea. Aquesta setmana s'estan canviant totes les butaques -també les de l'amfiteatre- i el dia 26 de setembre el teatre reobrirà amb l'obra "Una idea genial". Però aquesta podria no ser l'única transformació que visqués l'equipament en poc temps.
La idea que s'està estudiant és eliminar el passadís central que hi ha entre les files 8 i 9 per situar-hi una nova filera de butaques. Al mateix temps, s'eliminaria l'escala central que va de l'escenari fins a l'esmentat passadís i que ara trenca pel mig la unitat de les vuit primeres files (s'ompliria amb més butaques) i també s'eliminarien les escales que hi ha als extrems d'aquestes primeres vuit files. Les escales que van de la fila 9 a la 20, l'última de la platea, s'allargarien per baix i serien la via d'accés a totes les files. Per aquest motiu, la nova fila que es crearà on ara hi ha el passadís tindrà cadires només entre aquestes dues escales per permetre l'entrada a la platea des dels accessos laterals que van del vestíbul a l'interior del teatre.
"Hem de tenir present que hi ha moltes funcions de les quals es venen totes les entrades que posem a la venda", explica Basomba. En muntatges amb diverses funcions com, per exemple, els grans musicals, s'augmentaria notablement l'oferta del teatre. Si el projecte va endavant, es portarà a terme l'estiu de l'any vinent aprofitant el parèntesi de les vacances.
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