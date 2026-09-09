ART
El pintor Rafael López Pozo comparteix els seus secrets
L’obra pictòrica de l’artista manresà omple les parets de la sala d’exposicions del Cercle Artístic de la capital bagenca amb motiu d’una retrospectiva de la seva trajectòria que es va inaugurar durant la Festa Major i es pot visitar, excepte els diumenges, cada tarda fins a finals de la setmana vinent, amb entrada lliure
A vegades, comenta Rafael López Pozo, «em trobo artistes amateurs que han tingut un detall interessant i me l’ensenyen; l’aprenentatge pot venir de qualsevol persona». El manresà té 86 anys i la lucidesa intacta. I un munt d’obres a casa entre les quals va fer una tria per ensenyar, fins al 18 de setembre, a amics, coneguts i amants de la pintura en la mostra "Camins vers el realisme" que acull la sala d’exposicions del Cercle Artístic de Manresa. «L’art és per sorprendre», opina, amb la mateixa convicció que defensa la bellesa enfront de les misèries del mercat.
«La majoria d’aquests quadres no són inèdits, ja s’han vist abans, però he volgut fer un recull que representa dues fases de la meva trajectòria», explica el pintor nascut el 1940 a Manresa. Si en l’acte inaugural es va sentir tant emocionat com aclaparat, i va tenir unes paraules d’agraïment per a la seva esposa, la Dolors, els seus fills, la Marina i l’Emili, i tots els presents per acompanyar-lo en un dia tan rellevant, amb la sala buida té espai i paciència per contemplar uns quadres que, en certa manera, expliquen la seva vida.
«El que més m’ha representat és el pastel», apunta: «quan m’hi vaig posar, no hi havia ningú que fes servir aquesta tècnica a Manresa». López Pozo recorda veure obres de Fuentetaja que el van deixar «meravellat» fetes en un material que «desconeixia». El següent pas era gairebé inevitable: «vaig anar a la botiga i vaig comprar mitja dotzena de pastels», rememora amb un somriure als llavis: «els pastels són guixos, i sis eren pocs, però vaig acabar amb més de dos-cents colors».
En Rafael no alça la veu, l’edat reclama calma, però té les idees clares i de la memòria n’emergeixen les crítiques que, apunta, va rebre per usar el pastel. «L’has de tocar amb els dits, i això no és ortodox, em deien». Per sort, no els va fer cas i en l’exposició del Cercle, entitat que va presidir als anys 80, hi ha una selecció d’obres que atrapen la mirada. «Em van dir de participar en un concurs i vaig fer un retrat de la meva filla en pastel i paper, vaig quedar tercer», rescata del bagul dels records.
«Si tingués vint anys més de vida, m’agradaria fer una col·lecció de quadres amb la tècnica que em defineix actualment, amb la qual em sento còmode», referencia López Pozo parlant de l’aquarel·la sobre tela. «M’he apartat del pastel, del clàssic, de tot», afegeix un pintor que sempre va fer de la figuració la seva raó de ser.
El manresà va aprendre amb mestres com Vilanova i Basiana i va fer una incursió en el món de la música. «No volia estar amb quaranta anys dalt d’un escenari», indica per raonar perquè es va decantar per les arts plàstiques. I, assegura, «si no hagués sigut pintor, hauria estat escriptor». De fet, mirant enrere als orígens d’aquest diari, a finals dels 70 i inicis dels 80, té encara clar el moment que Gonçal Mazcuñán, qui va ser director de Regió7, li va demanar que escrivís crítiques d’art.
«Tots els pintors tenim un secret, i el de les meves cares són els ulls», anota mentre comparteix les claus del quadre on va pintar el rostre d’una adolescent. Secrets en tenim tots. I els del pintor Rafael López Pozo són ara a la vista de tothom al Cercle Artístic.
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