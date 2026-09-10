Audiovisuals i patrimoni
Cardona acollirà un festival internacional que connecta cinema i turisme
El certamen, en la tercera edició, se celebrarà els dies 26 i 27 de setembre
Reunirà creadors audiovisuals, professionals del turisme i amants del cinema de viatges
Es presenten 11 curts a concurs: de ficció, documentals i d’animació
Cardona farà un pas més en la seva estreta relació amb el món del cinema acollint, els propers 26 i 27 de setembre, la tercera edició dels Travel Film Awards (TFA), un festival internacional que explora la relació entre les produccions cinematogràfiquesi els viatges, i reivindica el poder de les històries audiovisuals per donar a conèixer territoris, cultures i formes de viatjar més responsables.
Els Travel Film Awards donen protagonisme a les produccions audiovisuals que tenen els viatges i el turisme com a eix temàtic. Així, la programació a concurs d’aquesta edició inclou onze curtmetratges d’entre 3:32 minuts i 29:41 minuts de durada, procedents de diferents països: Espanya, Bèlgica, Irlanda, Estats Units, Dinamarca, França, Iran, Canadà... La selecció reuneix obres de ficció, documental i animació a càrrec de cineastes de diversos nivells d’experiència, combinant veus emergents i relativament noves amb cineastes més consolidats. Les sessions de projecció tindran lloc a l’auditori Valentí Fuster, amb capacitat per a 400 espectadors. «I l’esperem omplir», apunta Francesc Ponsa, director general de la Fundació Cardona Històrica.
Ponsa incideix en què el festival «encaixa en la nostra línia estratègica» de promoure el turisme de pantalla, el que atrau visitants perquè s’ha vist una localització en una pel·lícula, sèrie o anunci. «A Cardona encara és molt incipient, i per això apostem per acollir més rodatges», diu Ponsa. Els darrers que s’hi han fet són la sèrie de Netflix Néro (2025) i el thriller tecnològic de JR Armadàs Killder, que està pendent d’estrenar-se.
Tota la programació gratuïta
Ara bé, més enllà de la projecció de films i dels premis que conseqüentment s’entregaran, el gran interès del fundador i director del festival Travel Film Awards, l’iranià Masih Sharif, és oferir un espai de trobada entre cineastes, professionals del sector turístic, institucions i públic (de Barcelona, de Manresa, Súria, Solsona... i, evidentment, Cardona), amb activitats com col·loquis amb els creadors, tallers i espais de treball en xarxa, que tindran com a epicentre el complex hoteler El Vilar de la Duquessa. Gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Cardona, tota la programació (a www.travelfilmawards.com), és gratuïta.
«El cinema té una capacitat extraordinària per explicar els territoris, apropar-nos a altres cultures i despertar el desig de descobrir nous llocs. Des dels Travel Film Awards volem contribuir, a través del cinema, a imaginar una manera de viatjar més conscient, responsable i sostenible», afirma Masih Sharif.
Orson Welles al castell
D’aquesta manera, Cardona aprofitarà la presència dels assistents al festival per encetar el programa d’actes convidar-los a descobrir Cardona a través de dos dels seus indrets més emblemàtics: el castell de Cardona, explorat a través de la mirada d’Orson Welles, que hi va rodar Chimes at Midnight (Campanades a mitjanit) l’any 1964, i la Muntanya de Sal, un espai natural i cultural únic a Europa.
La tarda del dissabte 26 de setembre es farà la cerimònia d’obertura amb l’estrena internacional fora de competició de la pel·lícula de ficció en clau de comèdia The Travel Companion, opera prima dels estatunidencs Travis Wood i Alex Mallis, que es va poder veure al Festival de Cinema de Tribeca, i seguidament hi haurà una recepció coincidint amb la posta de sol i sortida de la lluna.
Ambient informal
«És important que la gent, especialment els joves de Cardona, tinguin l’oportunitat de preguntar com s’ha rodat determinat film als cineastes, i a fer-ho en un ambient informal. En la primera edició del festival, que es va fer a Dizin, un resort de muntanya prop de Teheran, els assistents van allargar la festa ballant al voltant del foc. A veure què passa a Cardona, convido la gent a quedar-s’hi!», comenta Sharif, que també destaca que la programació s’ha dissenyat «com un viatge», amb una sessió de ioga coincidint amb la sortida del sol per encetar el diumenge 27 de setembre. El Vilar de la Duquessa ofereix un preu especial als assistents al festival.
Experiència de professionals
Durant aquesta segona jornada del festival s’exposaran les localitzacions cinematogràfiques disponibles tant a Cardona com a Manresa. Els experts en turisme podran conèixer com dissenyar recorreguts basats en rodatges, de la mà d’Ana Alonso, presidenta de la Red de Pueblos de Película, de la qual forma part Cardona. Tenint en compte que es coincidirà amb el Dia Mundial del Turisme, enguany dedicat a la Digitalització i la IA, s’oferirà una classe magistral a càrrec del manresà Sergi Quinto, premiat a Fitur, sobre com usar les eines digitals per crear vídeos turístics. I Mehrdad Oskouei, destacat cineasta iranià que serà el president del jurat, parlarà sobre com fer documentals de viatges.
Entrega de premis
El dia acabarà amb projeccions, entrega de premis i un darrer brindis. Es lliurarà el Golden Carry-on, màxim reconeixement del festival, així com premis al millor film del jurat, al screen tourism (turisme de pantalla, per al film que millor reculli una destinació) i la menció del públic. En el jurat hi haurà cinèfils cardonins com Domingo Arnaste, i Anna Merino, de la Cardona Film Office. I encara quedarà una darrera jornada de festival, el dimecres 30 de setembre, als cinemes Girona de Barcelona (que van acollir la segona edició), amb l’estrena mundial del film documental La Graciosa - Sueños canarios, dels alemanys Karin Kaper i Dirk Szuszies.
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