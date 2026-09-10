"Els Segadors" clou la commemoració dels 50 anys del primer gran acte de l'Assamblea del Bages
Recordant la primera Diada en llibertat, aquest dimecres es va celebrar una taula rodona moderada per Xavier Domènec Sala
L'efemèride a l'Espai Plana de l'Om va comptar amb les intervencions d'Isidre Badia, Dolors Estrada, Joan Tatjé i Sebastià Vives
El 10 de setembre de 1976 el pavelló del Congost de Manresa va aplegar un dels actes més multitudinaris de la transició a la ciutat: quasibé 3.000 persones que reivindicaven la celebració d'una primera Diada en llibertat. Aquest dimecres, l'Espai Plana de l'Om, en va reunir quatre de les que van participar en les ponències d'avui fa cinquanta anys: Isidre Badia, Dolors Estrada, Joan Tatjé i Sebastià Vives. També es va recuperar el testimoni de Xavier Sitjes, advocat defensor dels processos de la lluita catalanista, i de Josep Badia. L'acte s'inclou en la commemoració dels 90 anys del cop d'estat franquista.
L'acte, organitzat per l'Ajuntament de Manresa en col·laboració amb Memòria.cat, el Centre d'Estudis del Bages i Foment de la Memòria Popular va comptar amb la presència de membres de Marc Aloy, l'alcalde de Manresa, i de la Regidora Tània Infante, i va tenir a Xavier Domènec, ex-subdirector de Regió7, com a mediador.
Asseguts al voltat de la "tauleta", com la va definir Xavier Domènec, a Badia, Estrada, Tatjé i Vives se'ls hi van plantejar dues preguntes. La primera, que expliquéssin quin va ser el seu paper en aquell - ja llunyà - primer gran acte de l'Assamblea del Bages; la segona, que valoréssin i comparéssin la situació d'aquell 10 de setembre de 1976 amb l'actual. "En aquell moment", deia Domènec, "feia molt poc que havíem deixat enrere el règim franquista", perpetuat, en els seus darrers mesos, per Carlos Arias Navarro. "Des de Catalunya, s'estava fent un esforç per reventar les costures", afegia. Les 3.000 persones que van assitir al míting del Congost de Manresa, en van ser un exemple.
El primer en parlar va ser l'Isidre Badia, i ho va fer a través d'una gravació de veu del seu pare, Josep Badia, detingut per la Guàrdia Civil arran de la seva participació en aquell acte per la llibertat: "Amics, aquesta setmana hi ha hagut un nou mort a causa d’una repressió. Josep [Jesús] Maria Zabala, de Fuenterrabía, ha sigut assassinat mentre es manifestava pacíficament" es va sentir per l'altaveu. Després de l'àudio, Isidre Badia va llegir la denúncia de la Guàrdia Civil on les forces de l'ordre l'acusaven d'haver dit que l'assasinat l'havia comès la Guàrdia Civil. "Tot i que no ho havia afirmat, el van detenir". Un primer torn de paraula que va remoure consciències entre els assistents: la majoria, en coneixien la història.
La segona en parlar va ser la Dolors Estrada, que ho va fer recordant la seva ponència sobre cultura i llengua. "L'estiu del 76 va ser un estiu molt important. Es va fer la primera Escola d'estiu Rosa Sensat. Hi vam assistir més de 6.000 mestres". En aquell moment, poques escoles impartien les classes en català: "La Badia Solé i la Flama eren de les poques que havien acordat, pares i mestres, la docència en la llengua del país", explicava, "la premsa era en castellà, el Regió7 no va néixer fins el 1978 i el català només vivia en la música i la literatura", recordava. Però els qui van participar en aquell 10 de setembre "érem molt joves i sentíem que tot estava a les nostres mans". Dimecres, seien per commemorar-ho.
Entre el passat i el present
Joan Tatjé, representant de la Unió de Pagesos, va fer valdre la rellevància de la constitució d'un sindicat lliure: "el 76 hi havia una manca total de política agrària adequada a les nostres necessitats", va afirmar. La seva lluita no era només salarial, "volíem resoldre les inquetuds del camp". Com també ho volia Salvador Vives, sindicalista del sector tèxtil: "sempre vam tenir clara la importància d'acostar la cultura a la classe treballadora" i, afegia, "de la integració". Per a Vives, aquesta problemàtica és encara molt actual: "tots els que vivim i treballem a Catalunya som catalans", assegurava, "i en un món tant globalitzat i ple de discursos d'odi, és fonamental".
"La llengua també hi té un paper rellevant", va continuar Estrada. La mestra recordava com, durant la Transició, en barris d'immigrants andalusos aprendre el català era una porta d'accés a la mobilitat social: "L'associació de pares del barri de la Mion volien que els fills aprenguéssin la llengua" i el Puigberenguer va ser la primera escola en català. "És evident que en l'èmbit educatiu estem molt millor que al 1976, aleshores les escoles eren grises i no teníem subvencions per comprar material escolar", "però encara queda molt per fer", afegia Domènec. "La Unió de Pagesos ha sigut una escola per a mi", va dir Tatjé, "al camp, es planta una llavor i cada dia s'ha de regar. En democràcia, tampoc no n'hi ha prou en anar a votar; la llibertat cal cuidar-la dia a dia".
La cloeanda de l'acte la va fer Isidre Badia. El manresà va entonar les primeres notes d'Els segadors i tots els assitents, drets, van cantar l'himne de Catalunya per commemorar els 50 anys de la primera Diada en llibertat.
90 anys del cop d'estat
Les commemoracions pels 90 anys de l'esclat de la guerra civil continuaran el 14 d'octubre, la vigília del Dia Nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura franquista.
Aquest homenatge farà un acte de reconeixement al monument Metralla de Marc Sellarès (a la plaça de la Independència) i se celebrarà la conferència El cost humà de la Guerra Civil i el franquisme a Manresa.
Durant els mesos d'octubre i novembre també estan previstos actes per recordar a Josep Irla, president de la Generalitat a l'exili.
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