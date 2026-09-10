EQUIPAMENTS
On aniran a parar les 803 butaques del Kursaal?
L'equipament va fer una crida per col·locar els seients i no haver-los de llançar i ha trobat quatre destins
L'única condició era que les vinguessin a buscar i, a canvi, se les emportarien regalades. Llançar les 803 butaques del Kursaal que s'estan canviant per unes de noves aquesta setmana, amb la mirada posada en la reobertura del teatre manresà el 26 de setembre, no era el destí preferit de Jordi Basomba, gerent de Manresana d'Equipaments Escènics, i la resta de l'equip gestor. "Vam fer una crida i vam tenir resposta", apunta.
La substitució de les butaques ha vingut motivada per la degradació causada per "l'ús intensiu" que se n'ha fet durant gairebé dues dècades. El Kursaal es va inaugurar el 1927 -l'any vinent se celebrarà el centenari-, va tancar el 1988 i va reobrir, totalment rehabilitat, el febrer del 2007 durant la Festa de la Llum. Des d'aleshores, una densa programació de teatre, dansa, música, òpera i circ -a més de molts altres actes socials i culturals- ha portat milers d'espectadors a la platea i l'amfiteatre i les butaques se n'han acabat ressentint.
Les cadires, però, estan bé, segons explica Basomba, i "en llocs on no se'n faci un ús tan intensiu, poden ser útils". Com reconeix el gerent, "llançar-les era una opció que feia mal d'ulls". Per això, van decidir regalar-les: "només calia que vinguessin a buscar-les".
Joan Morros recorda els canvis de butaques que s'han esdevingut als teatres de la ciutat en les darreres dècades. "El 1984 es va fer el relleu de les cadires de la Sala Loiola i el 1998 al Conservatori", rememora: "amb el pati de butaques del Tori buit, es va fer una festa on van actuar els Gossos i l'Orfeó Manresà amb un espectacle que es va titular 'Cadiram insòlit'".
El següent canvi va arribar el 2002 quan es va començar a rehabilitar el Kursaal. En aquella ocasió, les cadires que van quedar fossilitzades el 1988 quan el teatre va abaixar el teló i va estar un grapat d'anys abandonats al centre de la ciutat, lluny de les mirades de la gent, es van regalar a la ciutadania.
Ara, al 2026, les butaques del 2007 tenen quatre destins: Súria (el Foment), Olesa de Montserrat (sala petita de La Passió), Castellbell i el Vilar i el Poble Nou de Manresa.
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