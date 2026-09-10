Música i cine
Rosalía negocia el seu salt a Hollywood: al costat de Javier Bardem en un nou drama d’Alma Har’el
La catalana està en converses per unir-se a l’elenc principal de l’esperat film de la directora de ‘Honey boy’
Alba Giraldo
La cantant Rosalía, després del seu paper en la temporada 3 d’‘Euphoria’ (HBO Max) on va encarnar la llenguallarga ‘stripper’ Magick, està a punt de fer un altre pas més en la seva carrera com a actriu amb el seu primer paper important a la gran pantalla. L’artista catalana negocia el seu fitxatge per la pel·lícula ‘Wet’ d’Alma Har’el, un drama en el qual podria compartir plans amb estrelles de la talla de Javier Bardem o Rebecca Ferguson.
Segons informa ‘Deadline’, la guanyadora de dos premis Grammy i 12 premis Latin Grammy, està en converses per unir-se a l’elenc principal de l’esperat film de Har’el. De moment, no hi ha cap acord definitiu i la situació encara podria canviar, tot i que tot apunta que les negociacions avancen favorablement. En el cas que el fitxatge de l’artista espanyola arribés a concretar-se, suposaria el paper cinematogràfic més important de la carrera de l’artista fins ara.
A més de Rosalía, Javier Bardem, guanyador de l’Oscar el 2008 pel seu paper a ‘No es país para viejos’, Rebecca Ferguson (‘Dune’), Connor Storrie (‘Más que rivales’) i Odessa A’zion (‘Marty Supreme’) també es troben en converses per incorporar-se a ‘Wet’.
Fins ara, han transcendit pocs detalls sobre la trama, tot i que el guió anirà a càrrec de Har’el i Christian Stangeby, a partir d’una idea d’aquest últim. La història transcorre a bord d’un superiot i, segons sembla, segueix la línia de la sèrie d’HBO ‘Succession’ o la pel·lícula nominada a l’Oscar i guanyadora de la Palma d’Or ‘El triángulo de la tristeza’.
Una carrera que va començar amb Almodóvar
Rosalía va debutar a la gran pantalla amb un breu ‘cameo’ a la pel·lícula de Pedro Almodóvar ‘Dolor y gloria’, estrenada el 2019. A principis d’aquest any va fer el salt a la televisió amb un paper secundari, però molt vistós, en la tercera temporada d’‘Euphoria’, d’HBO, i s’espera que assumeixi un paper rellevant a la cinta de Har’el.
193, la companyia del productor Patrick Wachsberger, en col·laboració amb Legendary Pictures, serà l’encarregada de la distribució internacional de la pel·lícula al mercat del Festival Internacional de Cine de Toronto, on es perfila com un dels títols que més interès podria despertar entre els compradors.
D’altra banda, Fifth Season s’encarregarà de finançar i produir juntament amb Chris Leggett, Riva Marker i la mateixa Har’el la cinta, que té previst rodar-se a Espanya a principis del 2027.
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