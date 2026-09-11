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Manresa Teatre Musical estrena «Oz, la historia no explicada», a Navarcles

La catorzena producció de l'escola manresana es pot veure dissabte i diumenge a l'Auditori Agustí Soler i Mas

El muntatge té gairebé mig centenar d’actors i actrius a l’escenari

El muntatge té gairebé mig centenar d’actors i actrius a l’escenari / FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

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Regió7

Manresa

L’escola Manresa Teatre Musical estrena avui dissabte l’obra "Oz, la història no explicada", amb una funció que tindrà lloc a les 20 h a l’Auditori Agustí Soler i Mas, de Navarcles. Demà diumenge, es duran a terme dues sessions més -a les 12 i les 18 h- d’un muntatge que posteriorment es podrà veure en escenaris de Manresa, Solsona i Artés.

Un repartiment de 45 actors i actrius d’entre 15 i 20 anys fa possible la catorzena producció de la història de MTM. L’equip està liderat pel director Lluís Barrera; Aina Serra, directora musical; Gerard Navarro, responsable de les coreografies; Anna Santos, encarregada del vestuari; Nico Arboix, de l’escenografia; i Jordi Vallet, del disseny de llums.

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El centre manresà entoma per segon cop aquest musical, ara amb una posada en escena renovada i un vestuari nou. El grup va viatjar a Londres per presenciar el musical en directe durant el procés de preparació. La producció té tres repartiments diferents per afrontar totes les funcions i és una fita en la trajectòria de l’escola, ja que MTM compleix 15 anys.

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