Matthew Macfadyen: "Últimament hi ha moltes històries sobre homes que se senten castrats"
L’actor britànic, dos cops guanyador de l’Emmy per ‘Succession’, protagonitza la comèdia de ciència-ficció ‘La mujer miniatura’
Juan Manuel Freire
Matthew Macfadyen (Great Yarmouth, Norfolk, Anglaterra, 1974) va cobrar una fama notable com el Mr. Darcy d’aquella gran Orgull i prejudici protagonitzada per Keira Knightley, però últimament ja no exerceix tant com a galant de somni i ha despuntat encarnant homes ridículs (Tom Wambsgans a Succession, que li va valer dos premis Emmy al millor actor secundari), tòxics (el cap de recursos humans de The assistant) o inestables (el veritable magnicida de Muerte por un rayo). Tampoc li fa res resultar antipàtic a La mujer miniatura (Movistar Plus), comèdia de ciència-ficció amb Macfadyen com un egòlatra científic que gairebé s’alegra que la seva dona (Elizabeth Banks) s’entrebanqui amb la seva última invenció i encongeixi fins als 15 centímetres d’alçada.
Com va acabar involucrat en La mujer miniatura?
Parlava per Zoom amb un home adorable anomenat Michael Ellenberg, fundador de la productora Media Res. I em va comentar que treballava en la història d’un home que encongia la seva dona. O més ben dit, d’una dona encongida pel seu marit, un paper en principi destinat a Banks. Per descomptat, vaig voler saber-ne més. I una cosa va portar a l’altra.
Richard Matheson va descriure la seva novel·la El hombre menguante com una metàfora del decreixent lloc que ocupa l’home en un món assetjat per l’amenaça nuclear i les tecnologies. La història explora temes de dinàmiques de poder i misogínia a través de situacions delirants.
Aquesta mena d’alts conceptes [o idees que es poden resumir en una premissa que crida l’atenció] poden servir per dir moltes coses interessants, fins i tot quan el punt de partida sembla absurd. És una sèrie sobre relacions, sobre una parella que no passa pel millor moment. Fa dues dècades que estan junts, carreguen amb la responsabilitat d’un fill adolescent i les seves carreres són molt diferents. Es passen tot el dia en lluites d’ego, ambició, poder. I tot això només s’amplifica amb l’accident.
Amb quina mena de referències treballaven en el rodatge?
En parlàvem com una barreja de Cariño, he encogido a los niños i Secretos de un matrimonio. També em feia pensar en La guerra de los Rose. Em fa l’efecte que, malgrat els temes de què tracta, és una sèrie realment divertida.
Últimament s’ha especialitzat a fer individus amb deliris de grandesa. Personatges que, de vegades, poden ser francament odiosos. Busca aquesta mena de rols? Hi disfruta?
Em penso que parla, sobretot, de Tom Wambsgans. El que significa... un personatge.
També hi ha el personatge que va interpretar a Muerte por un rayo, Charles J. Guiteau, l’advocat fracassat que va acabar assassinant d’un tret el president James Abram Garfield.
Per mi és un personatge molt diferent. Com a actor, no vas buscant una coherència. És una cosa que sempre diuen els periodistes: "¿Buscava aquesta mena de paper?». I en realitat només vas passant d’una feina a una altra: no hi ha un patró. Un dia interpretes algú que viu el 1860 i l’endemà algú dels nostres dies. Si hi ha una cosa que et mou, és l’afany per interpretar papers que siguin diferents dels que ja has interpretat abans.
Em sembla que no es pot negar almenys una connexió entre el Les i el Tom: tots dos se senten amenaçats per l’èxit de la seva dona. Admiro la seva manera de mostrar aquesta vulnerabilitat.
És ben divertit reflectir aquesta crisi, sense cap dubte. Darrerament hi ha moltes històries i trames en les quals els homes se senten castrats i indefensos.
Va trobar la vulnerabilitat en el Tom i el Charles. ¿Creu que també era aquesta la seva missió amb el Les? O jugar en el terreny d’una comèdia directa li permetia ser un home sense cap tret redemptor?
Els tres personatges són complexos, són complets. Tots tenen defectes diferents. I ni tan sols la gent més antipàtica pot ser antipàtica tota l’estona. Sempre hi ha un element d’humanitat que la caracteritza. Si no fos així, acabarien sent personatges avorrits, ¿oi que sí? I no realment creïbles.
Quins projectes té ara?
Estic acabant de rodar el remake de Plan siniestro, que dirigeix Tomas Alfredson. I després començo a treballar en Legacy of spies, una adaptació de L’espia que tornava del fred, amb elements d’El llegat dels espies, una altra novel·la de Le Carré. Tinc el privilegi d’encarnar un tal George Smiley.
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