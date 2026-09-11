Sílvia Sanfeliu: "L'obra es podria fer amb una quinzena d'actors i d'actrius; nosaltres en tenim vuitanta-tres"
Després de l’èxit «La Santa Espina» (2024), la manresana Sílvia Sanfeliu torna a dirigir un muntatge coral: «El retaule del flautista»
La farsa de Jordi Teixidor amb música de Carles Berga es podrà veuer aquest diumenge a les 12 h i a les 18 h al teatre Conservatori
La primera obra participativa que va dirigir Sílvia Sanfeliu (1973) al teatre Conservatori va ser La Santa Espina, el 2024, en motiu de l’any Guimerà. «La gent em preguntava si en faríem una altra», i la resposta és que sí, aquest diumenge. Després d’assajar durant els mesos d’estiu, El retaule del flautista (1968), una farsa de Jordi Teixidor amb música de Carles Berga, l'obra arriba en dues sessions (12 i 18 h) al Teatre Conservatori. 83 actors i actrius amateurs a l’escenari dirigits per la manresana Sanfeliu amb l’ajuda de Josep Noguera i Salut Pérez Ayala, estudiant en pràctiques, i del tècnic de llums J.M. Putxi Cadafalch. El musical, amb la participació de la coral Anderdocs i amb les coreografies d’Aina Cots i adaptació i arranjaments de Joan Ferrer, promet «fer cantar el públic», diu la directora.
Com es prepara una obra amb més de vuitanta persones?
Només es pot fer durant els mesos d’estiu i comptant amb equipaments com els del Kursaal i Conservatori, sense haver de compartir-los amb altres projectes. És una activitat molt gratificant que hem muntat per peces fins ajuntar-les totes.
Com han organitzat els assaigs?
Vam començar fent una lectura i vam muntar algunes escenes. L’obra, que s’estructura en deu quadres, té set narradors. Aquests apareixen al pròleg, l’epíleg i al principi de cada quadre. Els primers assaigs, al juliol, els vam fer amb ells. Després vam seguir amb algunes escenes que ja teníem força marcades.
I la part musical?
Vam fer un intensiu d’uns vint dies, del 15 o 16 de juliol fins al 30, i vam centrar-nos en la música. En aquest aspecte el Joan Ferrer ha sigut una peça clau. Ha adaptat la música original a la nostra obra on, de fet, de cantants que només siguin cantants no n’hi ha cap. Però tenim bones veus i n’hi ha que han descobert la seva. El Roger Canet, per exemple, que és dramaturg, és el Flautista i canta, com el Pere Font, que fa de Burgmestre.
Burgmestre?
És l’alcalde. L’obra passa a Pimburg, Alemanya i tots els noms són en alemany. No l’hem situat a Manresa. Crec que les obres ben escrites són atemporals, i això les fa contemporànies. Com Shakespeare.
Han fet assaigs multitudinaris?
El dia 31 vam reunir-nos tots (els que hi érem) i vam fer una trobada per fer una bona tirada de l’obra. Va tenir un efecte psicològic: encara era juliol! I a l’agost vam fer les coreografies.
A càrrec de l’Aina Cots…
Sí. Ens vam coordinar tots els de l’equip per fer que els actors aprenguéssin abans les cançons que els balls: és més fàcil coordinar el ball si et saps la música. Vam anar combinant això amb les escenes i, fins fa poc, hi havia gent que només havia vist la seva part.
Per què?
Som molta gent i hi ha personatges que, potser, només apareixen a en una escena. Tot i que tothom és benvingut a tots els assaigs.
I aquests últimes dies, en què han treballat?
Ara estem treballant amb els regidors, que posaran i trauran els mobles durant la funció.
Quina és l’escenografia?
Serà un concepte figuratiu. Hem creat un espai elevat, que serà el balcó de la Casa de la Vila i l’espai que quedi buit l’anirem transformant. Els mobles que utilitzem són molt antics. Ens en han deixat del Pessebre Vivent del Pont Llarg i també els Embarrats. Des de l’Ajuntament, vam demanar les banderoles que decoren els carrers durant la Fira de l’Aixada, que vestiran i donaran l’ambientació medieval. L’escena no es veurà buida, hi ha moments en què hi haurà 40 o 50 persones a l’escenari! Seria fantàstic fer-la a la Plaça Major, com es va fer als anys 70; ja tindríem l’ambientació!
S’ha inspirat en representacions anteriors?
El bonic de ser una obra que es va fer als anys 70 és que tenim actors, com el Joan Barbé o el Xavier Cots, que eren adolescents quan la van representar per primer cop. En tenen molt bon record. Aleshores van fer de dependents, personatges d’entre 10 i 15 anys que, ara, fan els nens que hi participen.
Hi ha famílies, parelles… ha sigut senzill?
Fantàstic. Volíem gaudir del procés i com que la inscripció consistia en omplir un formulari, vam donar totes les facilitats a que tothom qui volgués hi participés. Hi ha la Marcel·la Dabant, que l’havia fet amb el seu fill i ara actua amb els nets; una família que hi té tres generacions diferents; el grup Espantall, d’on venen dues germanes bessones…
Alguna anècdota?
Necessitàvem una rata que es mogué sola, i ens han ajudat el Mag Pol, el Luca Di Iorio a fer-ho possible. La Roser Rojas es va encarregar de crear la rata físicament. Però clar, no en va fer una. Primer eren 15, ara 20… cada dia en tenia més, de grans, de petites…i a l’assaig general, li hem dit que les porti totes. No sé quantes en durà! A l’obra, les rates es van multiplicant i les nostres, també!
«EL RETAULE DEL FLAUTISTA»
Lloc: Teatre Conservatori
Dia i hora: Diumenge, a les 12 i 18 h.
Entrades a 12 euros a www.kursaal.cat.
Els actors es vestiran de rates?
Sí. El que donarà color al teatre serà el vestuari. L’hem llogat a La Disfressa. N’hi ha que vesteixen amb vellut, tot és molt medieval. Es veurà espectacular.
Què sorprendrà al públic?
Les escenes multitudinàries. El públic formarà part de l’obra. Hem fet que la platea sigui la plaça del poble i, que ningú es preocupi, que no farem sortir al públic, però hi ha moments en què els afegirem.
És completament original?
Sí, tot i que jo li he donat una nova visió de gènere. Els regidors originals són tot homes i jo he posat dones; els negociants són dos homes i he fet un home i una dona. L’obra és una farsa, una revisió d’El flautista d’Hamelin, no és històrica. També m’he inspirat en la representació que en va fer TV3, en la qual hi ha un moment en què apareix un cor de vint rates.
Estava pensada per tanta gent?
No. Al barber, per exemple, li hem posat un ajudant. Hem afegit soldats, rates, poble i he duplicat alguns personatges. Potser l’obra es podria fer amb una quinzena d’actors i actrius. Nosaltres en tenim 83.
Com en sortirà el públic?
Cantant. Farem que cantin l’hora i quaranta que dura l’obra i segur que, entre el públic, n’hi ha que ja se saben les cançons. A més, la salutació final té melodia pròpia: 4 minuts 13 segons.
I a nivell polític?
És molt curiós. No n’hem tocat ni una coma, però tot i haver-se escrit als anys 60, ressona molt a l’actualitat. Quan es va escriure encara no hi havia democràcia, però els personatges viuen en una democràcia i hi ha moments en què diuen als polítics: «però si us hem escollit nosaltres!» Que en un ajuntament s’aprofiti una calamitat per fer-ne negoci, pot passar aquí i a tot arreu. La corrupció política i el mal ús dels impostos està a l’ordre del dia. En cap moment hem anat a retratar, però es faran associacions. I la gent riurà.
La Santa Espina, El Retaule... i d’aquí dos anys?
El 2028 el Conservatori celebra els 150 anys. Potser investigar quines són les obres que es feien al principi. No ho sé, però alguna cosa farem.
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