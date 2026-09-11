Veritats i mentides darrere del «milicià caigut» de Robert Capa, la fotografia més famosa de la Guerra Civil
En el 90è aniversari de la icònica fotografia, torna a debatre’s si el seu autor va ser Robert Capa (que va ser un simulacre ja està fora de discussió). La majoria d’experts mantenen que és molt més probable que ell en fos l’autor, i no la seva companya Gerda Taro. Però encara queda marge per al dubte
Ernest Alós
Fa ja 90 anys (uns quants dies abans o després del 5 de setembre de 1936) del «clic» que va crear la fotografia més reproduïda, citada i discutida de la Guerra Civil espanyola, la del milicià caigut al front de Còrdova que va convertir Robert Capa en el pare fundador del fotoperiodisme bèl·lic modern. De nou se n’ha tornat a parlar: després de l’exposició oberta fins al gener del 2026 al Cercle de Belles Arts, en què el seu comissari, Michel Lefebvre, recordava que encara queden misteris per resoldre, i de les recents declaracions de l’arqueòleg Fernando Penco a The Telegraph, en què es mostra convençut que l’autora de la fotografia podria haver estat la companya de Capa, Gerda Taro, una hipòtesi que es planteja des de fa anys amb raons a favor —les menys— i en contra —les més—. Però què sabem i què no sabem d’aquesta fotografia? Gairebé res més —Lefebvre ha fet aportacions sobre el periple de l’arxiu i la data real d’arribada a Barcelona— des del gran gir que es va produir el 2009, quan les investigacions de José Manuel Susperregui, d’EL PERIÓDICO, i de Fernando Penco van situar aquesta fotografia a la localitat d’Espejo, i no a Cerro Muriano. I de l’anàlisi posterior a partir de material de l’arxiu militar d’Àvila que establia que era virtualment impossible que aquella fotografia correspongués a un moment de combat real. El milicià va caure, sí. Però en un lloc situat a la rereguarda, mentre ell i altres companys simulaven tirotejos, càrregues i diverses caigudes fulminants.
On va ser: Espejo, no Cerro Muriano
La veracitat de la fotografia va ser posada en dubte en nombroses ocasions, però bàsicament a partir de rumors de col·legues més aviat hostils al seu autor i sense elements de prova. La imatge es va publicar per primera vegada el 23 de setembre de 1936 a la revista «Vu» sense ubicar-la, més d’un any abans de la seva notorietat, quan va ser publicada per «Life». Anys més tard es va assumir que formava part del mateix reportatge que havien realitzat Robert Capa i Gerda Taro a Cerro Muriano, també a Còrdova, cap al 5 de setembre, fotografies que compartien una doble pàgina il·lustrada amb la de dos milicians caiguts, sospitosament al mateix lloc.
Però va ser l’exposició «This is War», de l’ICP de Nova York, que va arribar al MNAC i que mostrava per primera vegada la quarantena d’imatges supervivents d’aquell dia, la que va obrir la caixa dels trons. El primer a donar la veu d’alarma va ser el professor de fotografia José Manuel Susperregui, el juny del 2009: al fons apareixia el paisatge de Castro del Río, vist des de la localitat d’Espejo. Inicialment no va localitzar el lloc exacte. Seguint aquesta pista, el 17 de juliol publicàvem en aquest diari per primera vegada la localització de la imatge: un turó situat al costat d’Espejo, per sobre de l’actual cementiri. L’arqueòleg Fernando Penco va fer públic més tard que ja havia arribat anteriorment a la mateixa conclusió, en un estudi que ja havia escrit abans d’aquelles dates però que va publicar a posteriori. I Susperregui va acabar d’afinar la localització amb precisió mètrica.
Què passava (i què no passava) a Espejo?
Per què és rellevant el canvi d’ubicació? Capa i Taro, aleshores uns fotògrafs que encara s’havien de fer un nom —literalment—, van arribar a Barcelona l’agost del 1936. En el seu recorregut per Barcelona, el front d’Aragó, Madrid i Toledo no van trobar combats i, això sí, ja van fotografiar escenes d’acció bèl·lica simulada. Però després d’un mes en un escenari bèl·lic i sense poder enviar fotografies d’acció real a París, va arribar la notícia d’una ofensiva reeixida de la República a Còrdova. Segurament atrets per ella, van acudir al front sud. Aquella victòria no era certa: l’atac concèntric sobre Còrdova va ser un fracàs, les columnes republicanes es van retirar i van formar un perímetre al voltant de la ciutat. A l’extrem nord, Cerro Muriano. Al sud, Espejo.
Quan els fotògrafs van arribar, totes les forces d’auxili enviades pels rebels de Sevilla a Còrdova van llançar un atac contra Cerro Muriano per aixecar el setge de Còrdova. La següent ofensiva, sobre Espejo, no va arribar fins al 22 de setembre i no existeix cap relat de cap incident —només d’un bombardeig aeri— fins aquella data. En aquell moment, la fotografia ja era a la premsa, als tallers de «Vu». Els fotògrafs o bé van arribar a Espejo, es van haver de limitar a escenificar combats una vegada més i, després de conèixer l’inici de l’ofensiva rebel, es van traslladar a Cerro Muriano, on només van poder retratar imatges de civils fugint, o bé van començar per aquest reportatge i després el van completar, a Espejo, en un lloc que aleshores encara vivia una calma tensa.
Per què afirmem que el milicià no va ser tirotejat
Fins aquí, elements suficients per sospitar. Però un plànol inèdit, conservat a l’Arxiu Militar d’Àvila, en la documentació personal del coronel Sáenz de Buruaga, al comandament de la columna que va prendre Espejo el 25 de setembre, permet situar l’escena en el dispositiu defensiu republicà i deixa clar que es va produir en una posició de rereguarda, ni tan sols en primera línia. En el seu avanç cap a Espejo, el comandant Baturone va enviar al seu superior, Sáez de Buruaga, un esquema de les defenses de la localitat, vistes des de la carretera de Montillo per on avançava, elaborat a la vista del poble i amb indicacions d’un «pagès informatiu». La seva comparació amb la sèrie completa de fotografies permet concloure que l’escena es va produir en dos turons fortificats que cobrien el flanc de rereguarda. Precisament allà es van desplegar milicians d’Alcoi i Castro del Río, en els quals el comandant responsable de la defensa, un militar professional, no confiava, mentre que les trinxeres i els reductes de primera línia van quedar a càrrec de militars de l’Exèrcit de Terra, artilleria i guàrdies d’assalt. Després de la caiguda d’Espejo, per cert, els milicians van ser enviats de tornada a Alcoi per rebre instrucció per la seva nul·la combativitat i desorganització. La fotografia del milicià caigut, a més, només podria respondre —si rep un impacte seria al seu costat esquerre, amagat a la càmera— a un tret rebut des del nord-est. És a dir, des de la rereguarda de la rereguarda republicana.
Seguint l’esquema, les tropes rebels van arribar a Espejo per les carreteres dibuixades a l’esquerra i a sota. La posició del reportatge de Capa correspon a les lletres E i F.
Massa morts
Disposar d’un croquis de les posicions republicanes i poder situar les fotografies en una ubicació física concreta va permetre a aquest diari, en un ampli reportatge publicat ja el maig del 2010, reconstruir com es va desenvolupar l’escena que van retratar Capa i Taro. I el resultat és totalment incompatible amb un fet d’armes real —i amb tots i cadascun dels relats posteriors que van intentar justificar-lo—.
Les fotografies exposades aquell any al MNAC es poden distribuir en sèries, cadascuna corresponent a una part del turó situat al costat d’Espejo.
La seva distribució en «seqüències» en mostra tres. Una, situada al costat est del turó, carregant cap al cim. És a dir, des de la rereguarda republicana. Des del cim del turó, els milicians corren costa avall i apunten. Diversos d’ells apareixen caiguts a terra, abatuts. Alguns, al mateix lloc que un altre company —sense que el cos de l’anterior hi sigui ja—. I, finalment, formen en una trinxera situada en un nivell inferior. En les escenes apareixen fins a vuit «morts» —o quatre, si alguns amb uniformes similars repeteixen posició—. A la trinxera, un d’ells fa un gest poc convincent de deixar caure el fusell com si hagués rebut un impacte. I el milicià que es va fer famós —que definitivament no és el milicià Federico Borrell, que va morir efectivament en combat, però a Cerro Muriano, no a Espejo— apareix actiu en cadascuna d’aquestes ubicacions, recorrent completament aquest itinerari circular. La nòmina de la columna d’Alcoi inclou diverses baixes: Borrell, el 5 de setembre a Cerro Muriano; un afusellat per intent de deserció el 16 de juliol a Espejo, i sis caiguts en combat el 25 de setembre, quan la fotografia ja havia estat publicada a París.
Caigut, a més, dues vegades
Una fotografia de la sèrie, publicada a «Regards», inclou un detall al qual s’ha prestat poca atenció. Només un dels milicians apareix amb roba clara i cartutxeres: el milicià «caigut». I una persona vestida exactament igual que ell cau una altra vegada darrere del seu company, en una fotografia menys dramàtica, però també deixant caure el fusell, al mateix lloc. La caiguda es va repetir. Difícilment pot tractar-se de dos impactes diferents.
Mentides a posteriori
Tot i que la fotografia del milicià va fer famós Capa —especialment a partir de la seva publicació a la revista «Life», que el va consagrar com el fotògraf de guerra viu més important—, mai no va voler entrar en detalls sobre ella —i la seva mort en acte de servei a la guerra d’Indoxina, el 1954, va impedir qualsevol interpel·lació posterior, i encara menys una revisió a fons per part de l’ICP, institució que gestiona el seu llegat i que va ser fundada pel seu germà—. Una excepció va ser l’entrevista que va concedir a un programa de ràdio dels EUA el 1947, en el marc de la promoció de les seves memòries, Slightly Out of Focus. Allà, senzillament, va mentir: descriu una fantàstica escena de combat de trinxera a trinxera per embellir la seva actuació, absolutament incompatible amb la situació del front de guerra a Espejo en aquelles dates. Aquesta és la transcripció de l’àudio disponible al web de l’ICP, que es va poder escoltar a l’exposició «Capa en color», que fa uns anys va passar per les sales d’exposicions de diversos centres de CaixaFòrum.
«—Una vegada vaig tenir una fotografia que va ser molt més apreciada que les altres i, és clar, quan la vaig fer no sabia que fos especialment bona. (...) Va passar a Espanya. Va ser al principi de la meva carrera com a fotògraf i al començament de la Guerra Civil espanyola, i la guerra era una cosa romàntica, si és que es pot veure així. Era a Andalusia i aquella gent era molt inexperta, no eren soldats, i morien a cada minut amb grans gestos. Pensaven que allò era realment per la llibertat i per una causa justa, i estaven entusiasmats. Era allà, a la trinxera, amb uns vint milicians, i aquells vint milicians tenien vint fusells vells, i a l’altra banda del turó, davant nostre, hi havia una metralladora franquista. Així que els meus milicians van estar disparant en direcció a la metralladora durant cinc minuts i després es van aixecar i van dir: “Marxem!”, van sortir de la trinxera i van començar a carregar contra ella. Per descomptat, la metralladora va obrir foc i els va metrallar. Així que els que quedaven van tornar i van començar a disparar a l’atzar en direcció a la metralladora, que sens dubte va ser prou astuta per no respondre, i després de cinc minuts van tornar a dir: “Marxem!”, i els van tornar a metrallar. Això es va repetir unes tres o quatre vegades, així que la quarta vegada simplement vaig posar la càmera sobre el cap i ni tan sols vaig mirar, i vaig fer una fotografia quan van travessar la trinxera. I això va ser tot. Mai més vaig tornar a mirar les fotografies que havia fet allà i les vaig enviar juntament amb moltes altres que havia fet. Em vaig quedar a Espanya tres mesos i, quan vaig tornar, era un fotògraf molt famós perquè aquella càmera que sostenia sobre el cap havia capturat un home en el moment en què li van disparar.
—Entrevistador 2: Quina fotografia tan genial!
—Probablement va ser la millor fotografia que he fet. Mai no vaig veure la fotografia enquadrada perquè la càmera estava molt per sobre del meu cap.»
En la seva biografia sobre Robert Capa, el comissari del seu llegat a l’ICP, Robert Wheelan, va reproduir per primera vegada un record que encaixa molt millor amb la seqüència fotogràfica. Excepte pel tret solitari que Capa relata ara, que tampoc es correspon amb les diverses escenes de cossos caiguts que va fotografiar. En una carta, Hansel Mieth va explicar, el 1982, que recordava una conversa amb Capa sobre aquell moment.
«—Estaven fent el pallasso —va dir ell [Capa]—. Tots fèiem el ximple. Ens ho estàvem passant bé. No hi havia trets. Baixaven corrent pel vessant. Jo també corria.
—Els vas demanar que escenifiquessin un atac? —va preguntar Mieth—.
—De cap manera. Estàvem contents. Potser estàvem una mica bojos.
—I aleshores?
—Aleshores, de sobte, es va convertir en una cosa real. Al principi no vaig sentir el tret.
—On eres tu?
—Allà mateix, una mica més avançat i al costat d’ells.»
I si és de Taro?
A banda de la dificultat de reconèixer l’error una vegada la bola de neu ha crescut massa, també es podria romantitzar aquesta negativa del fotògraf a admetre una mala pràctica professional vista a posteriori: no en un context que encara correspon a la imatge gràfica amb intenció propagandística, més que no pas als estàndards deontològics del fotoperiodisme, del qual acabaria sent un referent fundacional després de moltes altres experiències bèl·liques més que reals. I si l’autora de la fotografia fos Gerda Taro? Podria reconèixer ell que s’havia fet famós amb una fotografia d’ella? I després assenyalar-la a ella, ja morta, durant la batalla de Brunete, el 1937?
El 1936, Robert Capa no era tant un autor com el nom inventat d’un suposat fotògraf que, en realitat, funcionava com a marca de les imatges preses tant per un jove hongarès, Endre Ernő Friedman, com per la seva parella alemanya, Gerta Pohorylle. Ell va acabar quedant-se amb el nom i ella només al cap d’uns mesos va començar a signar les seves pròpies fotografies com a Gerda Taro. Però aquell dia a Espejo tots dos eren Robert Capa.
Segons la biògrafa de Taro, Irme Schaber, ell duia dues Leica de pas universal, amb negatius de 35 mm i amb una proporció 3:2 a cada frame. Ella, una Reflex-Korelle, amb negatius de format 6x6, quadrats. Els negatius salvats d’aquella jornada corresponen a tots dos formats. Però el del milicià caigut va desaparèixer. De les diverses reproduccions contemporànies i còpies de l’època que es conserven es pot sospitar —vista la proporció de la imatge publicada a «Life»— que el format original de la imatge potser era quadrat. Els diversos retalls de la fotografia —amb més o menys aire per sobre però, excepte en un cas, amb el mateix tall lateral— s’expliquen així més fàcilment, però la història és més complicada.
Que els successius retalls partissin d’una còpia en paper d’un negatiu de 35 mm ja retallat també encaixaria. Tot i que, fins i tot si l’original fos un 6x6, això no significaria automàticament que l’autora fos Taro. A més, ningú pot garantir que les càmeres no s’intercanviessin entre ells sobre la marxa. I també hi ha raons de pes per sostenir que l’original va ser una pel·lícula de 35 mm, com han desenvolupat exhaustivament als seus blogs els experts Emiliano Cano i José Manuel Serrano Esparza: des d’ombres que poden correspondre a les perforacions laterals d’un negatiu de 35 mm fins a la baixa definició de la imatge.
La fotografia la va fer el col·lectiu «Robert Capa». Però no hi ha motius sòlids per sostenir que no fos el fotògraf que aleshores utilitzava aquest pseudònim, sinó la que començava a fer els seus primers passos sota la mateixa «marca».
Des de Nova York, Cynthia Young, directora del Centre Internacional de Fotografia (ICP), que gestiona el llegat de Robert Capa, respon a EL PERIÓDICO i es limita a recordar que des de la institució «mai no s’ha fet cap afirmació en el sentit que el negatiu correspongués a una càmera de format mitjà», com la de format 6x6 que utilitzava Gerda Taro.
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