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Literatura catalana

15 llibres recomanats per a la Setmana del Llibre a Català

La gran festa de la literatura catalana s’instal·la al passeig de Lluís Companys entre el 18 i el 27 de setembre

Novetats per a la Setmana del Llibre a Català

Novetats per a la Setmana del Llibre a Català / EPC

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David Morán

Barcelona

‘Postals del món que oblido’

Marc Cerrudo

Univers

Cinc anys després de debutar amb ‘Lluny vol dir mai més’, el periodista i escriptor Marc Cerrudo compon una emocionada reflexió sobre la identitat i la pervivència de la memòria a partir del relat d’una dona amb Alzheimer que busca a Trieste vestigis i records de la seva mare.

‘Després de tu’

Ester Invernon

La Campana

Dues germanes bessones, un secret familiar i unes ferides que necessiten ser curades són els ingredients amb què Ester Invernon, autora de la Trilogia d’Albons i de ‘Ningú ens va dir que seria fàcil’, torna a les llibreries per continuar explorant la fragilitat dels vincles familiars i la mecànica de les segones oportunitats.

‘Manual de flotació’

Jordi Marrón

Edicions 62

El debutant Jordi Marrón va guanyar l’últim Premi BBVA Sant Joan amb aquesta comèdia negra sobre el duel i la reconstrucció familiar protagonitzada per Teresa Sauri, una farmacèutica i escriptora aficionada que viatja, més aviat escapa, a Portugal amb les cendres de la seva mare.

‘Sempre és massa tard’

Ramon Mas.

L’Altra

Nofre Canadell, el protagonista de ‘Sempre és massa tard’, torna per si mateix després d’ensopegar amb una bretxa temporal i descobreix que acaben de passar 15 anys. Té una paraula estranya tatuada a la cama i una família que ja ha digerit la seva absència. Ciència-ficció de proximitat per acostar-se encara més a les esquerdes d’una família feta miques.

‘Eleusis’

Míriam Cano

LaBreu

Míriam Cano segueix els passos de Persèfone a ‘Eleusis’, poemari que fa referència la temple i els ritus en honor de Demèter i Persèfone i transforma el camí sagrat dels antics misteris en metàfora del procés interior cap al misteri i el desig sentit».

‘Bèstia’

Irene Solà

Anagrama

A l’espera que arribi la seva nova novel·la, Anagrama recupera els poemes que Irene Solà va publicar el 2012 i amb els quals va debutar de forma oficial en la literatura anys abans d’‘Els dics’ i del fenomen ‘Canto jo i la muntanya balla’. Força, foscor i misteri absorbent en la llavor de gairebé tot el que havia d’arribar.

‘El preu de nèixer’

Laura Gost

Proa

El dilema de la vida i la mort i les reflexions entorn de la maternitat en un món a punt del col·lapse travessen la nova novel·la de la mallorquina, ambientada en una societat en la qual cada naixement està associat per llei a una mort. Perquè algú arribi al món un altre ha de desaparèixer abans.

‘Tres passos al sud’

Miquel de Palol

Edicions del Cràter

Publicada originalment el 2001 en un únic volum, ‘El Troiacord’, l’obra magna de Miquel de Palol i una ambiciosa exploració del poder, la identitat i la manipulació, torna a les llibreries dividida en quatre volums i publicada per Edicions del Cràter. ‘Tres passos al sud’, la primera entrega, planteja una operació clandestina que acaba en tragèdia i un precipitat va canviar d’identitat.

‘Ikunde’

Jordi Solé

Llibres del Delicte

Guardonada amb el Premi Ferran Canyameras 2026 a la millor novel·la negra en català, ‘Ikunde’ viatja de la Barcelona de postguerra a Guinea Equatorial seguint la pista d’un assassinat rere el qual s’amaga un complex entramat d’interessos colonials, silencis opressius i violència a flor de pell.

‘Short’

Lluís Llort

Crims.cat

Mestre de la novel·la negra àgil i veloç, Lluís Llort accelera encara més amb ‘Short’, volum que reuneix 37 contes, 32 d’ells inèdits, agermanats per l’humor, el mal raïm i l’acostar-se a les emocions humanes amb un afilat estilet i moltes ganes d’incomodar.

‘La clau’

Flàvia Company

Navona

El subtítol, ‘La meva volta al món en solitari’, ho diu gairebé tot: després de la monumental ‘Els nou llibres’, Company recupera l’ambició d’«una experiència radical» i la bolca en un llibre que anteposa intempèrie, mirada i creixement al turisme de postal. Un volta al món de novel·la.

‘Actuació de gala’

Jordi Cussà

Comanegra

Els contes inèdits de l’autor de ‘Cavalls salvatges’ , revisats i amavillats per ell mateix poc abans de morir, el juliol del 2021, i reunits ara en un únic volum. Luxe i misèria de la Barcelona jonqui i la barra innada d’un dels millors escriptors de la seva generació.

‘Mons on trobar-te’

Berta Creus

Males Herbes

Després de la sorpresa que va suposar ‘Fins a l’última pedra’ ,la seva primera novel·la, Berta Creus torna a la càrrega amb ‘Mons on trobar-te’, una història d’ amor i fantasmes esquitxada de la culpa, perdó i melancolia. Màgia i fantasmagoria des de la més estricta quotidianitat.

‘Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro’

Jaume Oliver:

Pagès Editors

Premi Ciutat de Palma de novel·la en català, Jaume Oliver especula a ‘Un dia letalem la ciutat amb cavalls de ferro’ amb el que hauria passat amb Mallorca si els republicans hagués guanyat la guerra. Una ucronia que es llegeix com un autèntic manual de resistència contra l’auge del totalitarisme.

‘Teoria de gèneres’

Josep Girós

La Segona Perifèria

Si és un assaig literari, no ho sembla. Al contrari: és antiacadèmic, joiosament oral i s’entreté a dinamitar meticulosament qualsevol intent per jerarquitzar, etiquetar i inventariar. L’ordre, defensa l’autor, no és més que un altre tipus de ficció, i com a tal es pot subvertir metòdicament.

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