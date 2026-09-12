Joan Vilamala: 'Torna, torna Serrallonga' era una cançó ecologista, no nacionalista
L'editorial Enderrock Llibres homenatja la banda catalana Esquirols amb un llibre sobre la seva trajectòria escrit per un dels seus cantats i lletristes
El llibre es va presentar aquets dijous a l'espai Cultural el Casino de Manresa amb la presència de Josep Maria Oliva
Mestre de professió, cantant i lletrista, Joan Vilamala és l’únic membre d’Esquirols que no és originari del poble homònim. Ell ve de Folgueroles (1949), però va compartir unes colònies d’estiu amb els altres membres i, el 1969, ja tenien nom: Esquirols. No eren antivaguistes, eren músics de folk. Les seves cançons, perpetuades fins a l’actualitat sobretot en esplais, caus i mijacs, ara es reconstrueixen en el llibre Esquirols. Quinze anys fent camí (Enderrock, 2026). Un recull estructurat a partir de les memòries que Vilamala va escriure quan tenia cinquanta anys i que, completades amb retalls de diari, poemes i cançons, retrata una època i una banda que ha passat a la història. El llibre es va presentar aquest dijous a l'espai Cultural el Casino de Manresa amb la presència de Josep Maria Oliva
Com neix el llibre?
Va ser un encàrrec. El Quim Vilarmau va escriure L’Estaca, un llibre sobre Lluís Llach per Enderrock i, a la presentació, en Jordi Novell, l’editor, em va proposar fer un llibre sobre els esquirols: “es vendria, té interès”. Però fer un llibre coral és molt difícil i vaig proposar-li partir de les meves memòries: Les arrels i les ales. Llavors vaig agafar trossos, fragments d’aquestes memòries, fotografies i retalls de diari i vaig construir el llibre.
Per què ara?
Esquirols vam viure un fenomen: vam tocar fa molts anys i se’ns ha revalorat molt amb el temps. Vam saber arribar a la gent sense pretendre-ho. Cantàvem el que vivíem i... ho vam dir d’una manera poètica o ben estructurada, senzilla, no ho sé. La gent s’ho va fer seu i es va agafar les cançons.
Per què van començar a tocar?
Perquè cantàvem. Allà on hi ha joves, hi ha música, hi ha cançó. En esplais i mijacs, els joves i els monitors canten. Nosaltres vam començar en unes colònies d’estiu. Vam fer un festival davant dels pares. Va agradar tant que ens van convidar al poble del costat. En veure que això interessava vam dir, bé, fem un grup. La música ens va aglutinar i vam anar seguint.
I el nom?
Ja sabíem que la paraula Esquirols era antipàtica, però nosaltres li donàvem un valor històric, necessitàvem reivindicar el nom d’un poble. El franquisme va voler imposar Santa Maria de Corcó com a nom oficial del poble que, en realitat, es deia L’Esquirol. Tots els del grup, menys jo, eren d’allà. Franco va voler amagar el nom popular i nosaltres el vam voler fer tornar.
Buscaven transmetre algun missatge?
No fèiem cançons de passar l’estona. Sí per divertir-nos, però volíem que la cançó tingués un cert missatge, uns valors humans, que digués coses noves. Això es veu molt a Un licor d’herbes bones. Volíem ser com un licor, que te’l prens i se’t posa bé.
I per què folk?
Als anys 60 vam veure que era un estil que ens agradava. Abans de tenir el grup ja ballàvem Pa amb oli o cantàvem cançons de regust tradicional, que, tot i que avui dia es valora molt, en aquella època es valorava poc. En aquell moment ho feia el Xesco Boix. Però llavors, el folk ens va entusiasmar. D’altra banda, preteníem fer una cosa inèdita, nova, amb lletra i música.
I així va néixer Esquirols…
Ens feia il·lusió dir el que vivíem, parlar del moment. Faltava llibertat d’expressió i orientàvem les cançons mirant de picar l’ullet al públic, mirant de fer-los conscients de la realitat social que teníem.
Eren cançons de protesta?
No. Fèiem cançó reivindicativa. El nostre model tampoc era en Raimon, però sí cançons com el drapaire, ara que tinc 20 anys. En Serrat ens va influir i ajudar. També la cançó francesa el Bob Dylan o en el Woody Guthrie, en l’anglès o Caramba, en italià. Al principi les traduíem o n’agafàvem la melodia.
També componien…
De seguida vam evitar traduccions i vam començar amb cançons genuïnament nostres, lletra i música. Van sortir-ne de ben boniques. En Joan Crosas era un dels que més componia. Els acords de Cada dia és un nou pas són seus, però la lletra és meva. “massa sovint sento l’angoixa dins el pit”, diu. Parla de l’angoixa i de la manca de llibertat. Però, continua, “farem un cant que vibrarà i es farà gran”. Això és una oda a l’esperança. Nosaltres volíem transmetre això. Érem joves, però sense caure en la ingenuïtat.
Parlaven d’idees de futu…
Torna, torna Serrallonga era una cançó ecologista, no nacionalista com s’ha tornat ara. La primera intenció era la d’un personatge que reivindicava el paisatge que ens ajudés a salvar la terra. Teníem una actitud defensiva, no d’atac. Volíem salvar el paisatge.
Va néixer en un congrés antiurani…
Sí. És una cançó tan espontània, sincera i autèntica… En aquell moment, a Cabreres buscaven urani. I ho volien fer amb unes màquines perforadores. No ho volíem.
I la censura?
El franquisme va ser molt dur i al principi va costar que ens valoressin. Hi havia cançons que no es podien cantar i totes les havíem de traduir i enviar per autoritzar-les. “M’he mirado en tus ojos para encontrar a mi niño” (canta, en castellà).
I els mitjans?
Que et proposés una administració era molt difícil. Havíem anat a tocar Mallorca i València i fèiem furor a la Universitat Catalana d’Estiu. Tocar a Barcelona era difícil, però vam omplir el Romea! La crítica, però, ens va titllar de provincians que visiten la capital… Però dèiem les coses molt ben dites, sense mala llet.
Actualment es fan cançons com les seves?
No conec prou bé el món de la cançó actual; tanmateix, grups com Obrim pas, potser. Malgrat això, avui en dia es fa amb agressivitat. Nosaltres evitàvem l’insult. No cal dir "puta Espanya" per reivindicar Catalunya. I t’ho dic jo que soc un catalanista de pedra picada. A mi m’ofèn i jo no necessito insultar ningú. Seria com posar-se al seu nivell.
Tot i el canvi, encara s'homenatja a la banda...
Sí, l’any 2017 vam omplir el conservatori, ens van homenatjar en dues sessions. Entre el públic va venir el president Puigdemont. Va dir que també ens havia cantat de jove.
S’esperaven aquest llegat?
Mai ens hauríem pensat que una cançó nostra durés cinquanta anys. Nosaltres no cantàvem per la posteritat sinó pel present. Plegues i penses que amb tu s’acabarà el grup i que les cançons s’oblidaran. Però no.
És La cua allargada d’Esquirols?
Sí. Això no ho té tothom. La gent s’ha fet seva la nostra música. Hem sigut populars com de propina, sense proposar-nos-ho. Tampoc m’esperava fer-ne un llibre, però ja n'estic fent presentacions.
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