Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Crim ManresaJoan VilamalaCarles SolàDrac de SolsonaFira MediterràniaValentí Fuster
instagramlinkedin

Maria Castías i Ingrid Palacios presentaran a Manresa el conte infantil 'El Papalló i les paraules que volen'

L'acte tindrà lloc el pròxim 18 de setembre a l'Auditori de la Biblioteca de l'Ateneu de les Bases de Manresa

Mosaic del papalló amb l'autora Maria Castías i l'il·lustradora Íngrid Palacios

Mosaic del papalló amb l'autora Maria Castías i l'il·lustradora Íngrid Palacios / Jordi Torres Cusidó

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Les bagenques Maria Castías, autora, i Ingrid Palacios, il·lustradora, presentaran el seu conte infantil 'El Papalló i les paraules que volen', el pròxim 18 de setembre, a Manresa. L'acte tindrà lloc a l'Auditori de la Biblioteca de l'Ateneu de les Bases, a les 18 hores.

L'obra, finançada a través de crowdfunding, posa al centre valors com la diversitat, la inclusió i l'empatia, en una història que pren forma gràcies a la barreja de l'experiència quotidiana a l'aula de l'autora i les il·lustracions de Palacios. Aquestes situacions reals viscudes amb els seus alumnes es transformen en les aventures que viu el personatge del Papalló amb l'objectiu de fomentar "l'educació emocional".

El personatge principal, el Papalló, pren característiques molt diverses perquè molts infants s'hi puguin veure reflectits, vistos i compresos. És alegre, curiós, té ambliopia (o un ull gandul), juga, cau i es torna a aixecar. Aquesta diversitat transmet un missatge essencial: cadascú és únic i diferent, i aquesta diferència és una riquesa.

La premissa envolta les aventures màgiques que viu amb els seus amics a l'escola mentre descobreix un món ple de paraules, emocions i sorpreses. Al llarg de la història, i amb l'ajuda dels seus amics, el protagonista descobrirà valors com l'amabilitat, la paciència, el respecte i l'empatia, a través de jocs, riures i emocions. Les situacions que afronta el protagonista són properes al dia a dia dels infants, i estan pensades com a possibles punts de partida per parlar, escoltar-se i aprendre junts.

Les creadores del 'Papalló'

Les responsables de la creació del Papalló són dues bagenques. Maria Castías Hoyos, de Sant Fruitós, és mestra d'infantil, primària i llengua estrangera, i és a través de la seva experiència a les aules que s'inspira per escriure el conte. De fet, el personatge neix arran de la pregunta d'un alumne seu en la qual li qüestionava que, si li agraden tant els contes, per què no n'escrivia un ella mateixa. Aquest va ser el tret de sortida del projecte, i a partir d'allà va contactar amb Ingrid Palacios Pla, una il·lustradora, de Navarcles, que seguia a les xarxes sota el nom de @liomental.

Formada en batxillerat artístic i com a tècnica en educació infantil, Palacios, entén el dibuix com una manera d'expressar-se, explorar i connectar amb els altres. Per aquests motius és la responsable de l'estètica del conte aportant una mirada artística, viva i propera al món infantil.

Notícies relacionades

La lectura està pensada per ser compartida a les aules, a casa amb les famílies i amb els infants que comencen a endinsar-se en la lectura. Així, volen oferir una eina d'acompanyament per als infants en el seu creixement emocional i personal alhora que proposen espais per parlar de diversitat, emocions, comunicació i convivència des de ben petits.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents