Pagar per llegir? L’auge dels retirs de lectura que compren temps i silenci per escapar del mòbil
Iniciatives com Remanso, que apleguen una vintena de lectors i un autor durant un cap de setmana al voltant d’un llibre, aposten per descansar de la voràgine diària
David Morán
El febrer passat, poc abans que Mentira arribés a les llibreries i comencés a enfilar-se ràpidament en les llistes dels més venuts, Juan Gómez-Jurado es va tancar en un hotel madrileny amb sis lectors i sis còpies del manuscrit de la seva última novel·la durant tot un cap de setmana. Objectiu? Posar a prova sobre el terreny l’impacte del seu nou thriller i oferir a mitja dotzena d’entusiastes l’oportunitat de ser els primers a llegir-lo. Temerari? Depèn de qui ho pregunti. «Jo només sé que no em ficaria amb el meu escriptor preferit en un hotel, això segur», ironitzava en conversa amb EL PERIÓDICO el mateix autor, rei del best-seller gràcies a l’univers Reina Roja i pioner accidental a l’hora de convertir en estratègia promocional el que fa temps que es consolida com a tendència editorial: els retirs de lectura amb (o sense) autor convidat. Llegir, descansar i desconnectar, no necessàriament en aquest ordre.
«Hi ha persones que paguen fins a mil dòlars per llegir entre desconeguts», anunciava, entre sorpresa i admirada, l’agència de notícies Bloomberg l’abril passat. «No hi ha res millor que un grup de lectors entusiastes compartint recomanacions», rematava poc després Emma Donaldson, creadora de Boutique Book Breaks, empresa que organitza caps de setmana exclusius per a «ments literàries» en luxoses cases senyorials del sud d’Anglaterra. Així que, per què conformar-se a passar pàgines feixugament si es pot disfrutar d’una antiga fonda al camp anglès, d’una vil·la xipriota o del Carmen de la Victoria de Granada?
«Amb Ramón Andrés ens vam retirar 20 persones en un monestir de Pontevedra, el de Poio, i vam fer un curs sobre el silenci. No és que estiguéssim en silenci pròpiament, sinó que vam reflexionar sobre la idea de silenci, d’on ve i què significa», explica Miguel Ángel Cayuela, creador i dinamitzador del pioner Remanso, un retir de lectura en funcionament des de la tardor del 2023 i per on ja han passat Elvira Lindo, Pilar Adón, Alejandro Palomas, David Uclés, Katia Adaui, Laura Ferrero i Sergio del Molino, entre d’altres. La dinàmica és senzilla: un hotel rural, un llibre per estrenar, un escriptor convidat. «Una part de l’èxit de Remanso és que és una idea molt fàcil, molt senzilla: es llegeix, es dorm i es menja. No es fa res més. No hi ha exàmens ni objectius», assenyala Cayuela, per a qui començar amb Antonio Muñoz Molina, primer autor convidat, ho va fer tot una mica més fàcil. «Va fer que des del principi el projecte es veiés com una cosa real i seriosa, sobretot seriosa», reconeix.
Tres anys després d’allò, la filosofia de Remanso es podria resumir perfectament en «descansar i sortir del teu dia a dia i d’aquesta voràgine en què vivim diàriament i que difícilment ens deixa temps per llegir». «Tots hem dit alguna vegada que ens agradaria llegir més però no tenim temps. M’ho deia just ahir una senyora: la feina, la família, la casa, els compromisos… Quan tenia temps per llegir unes pàgines a la nit, es quedava fregida», explica Cayuela. Pel que sembla, la solució és pagar per llegir. O, més ben dit, pagar perquè algú elimini totes les distraccions i creï un entorn que faciliti començar i acabar un llibre en un mateix cap de setmana. «Quan arriba divendres, la gent deixa el telèfon en silenci o en mode avió a l’habitació i se n’oblida fins diumenge. Es nota que necessitem descansar del mòbil», apunta.
Sanitaris i repetidors
Així doncs, smartphones aparcats, estrès en pausa i temps a dojo per dedicar a la lectura de No te veré morir, La península de las casas vacías, Han cantado bingo o Tío grande, el llibre de Jacobo Bergareche que serà el protagonista, el novembre que ve, d’un retir per a professionals sanitaris a la serra de Tramuntana, a Mallorca. «És un col·lectiu que necessita descansar i que el cuidin, perquè són ells els que sempre cuiden. Hi ha molta càrrega de feina, molta ansietat i molt estrès», assenyala Cayuela, a qui ja havia cridat l’atenció l’alt percentatge de metges i infermers entre els participants de Remanso.
Una altra dada sorprenent, apunta el gestor, és la quantitat de gent que repeteix retir rere retir. «Tenim un 30% de repetidors, i això és una barbaritat. Això vol dir que de cada 20 inscrits n’hi ha sis que repeteixen. N’hi ha que han estat fins i tot en cinc retirs», celebra. Amb un cost d’entre 400 i 600 euros per persona, que inclou allotjament, àpats i el llibre, Cayuela defensa que Remanso no és «un producte de luxe». «Són preus mitjans, hi pot venir pràcticament tothom, i això per a mi era essencial, perquè la lectura ha de ser una cosa democràtica», remarca.
Llegir pel simple plaer de fer-ho és el que defensa també Tanya Lynch, impulsora dels retirs Rest + Read i una de les responsables que els retirs de lectura s’hagin convertit en un fenomen a l’alça a Anglaterra. El seu lema? «Sense horaris. Sense pressió de productivitat. Sense culpa. Només tu, els teus llibres i el so del mar». «Això no és un club de lectura. No és un repte de lectura. És un santuari per a dones que han oblidat què se sent al llegir per plaer sense que el món reclami la seva atenció», defensa Lynch, que fa gairebé 10 anys que dirigeix una empresa que organitza, a la pintoresca badia de Tresaith, a Gal·les, retirs «per a dones que estimen els llibres però poques vegades es reserven temps per llegir-los».
El preu, d’entre 995 i 1.250 lliures, garanteix un cap de setmana de passejades per la costa, àpats nutritius i «racons de lectura acollidors». «Una revolució silenciosa està sorgint entre els lectors d’arreu del món -assegura Lynch-. No anhelem més contingut, més estímuls ni més temps per consumir, sinó l’oportunitat d’abaixar el ritme amb un llibre i assaborir-lo de veritat. I sembla que cada vegada més persones desitgem un moment per reflexionar, relaxar-nos, desconnectar i submergir-nos en una bona novel·la».
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