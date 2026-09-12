El pintor de Franco que va ser empresonat per roig
L’artista valencià José Segrelles va deixar constància del seu arrest en una nota manuscrita inèdita
L’acusació directa era haver sigut el director i executor de la destrucció de l’església del seu poble, Albaida
Isabel Olmos
L’escriptor William Faulkner defensava amb tenacitat que «el passat mai és mort; ni tan sols és passat». Qui s’endinsa habitualment en els arxius, sigui quina sigui la seva naturalesa, ho sap bé. A fora, en la vida real, l’aparença i fins i tot el record que deixem en els altres poden enfosquir aspectes mai revelats de nosaltres mateixos o que difícilment hagin arribat a transcendir. Però, si hi ha un paper amb la paraula escrita, la veritat sempre busca l’escletxa per fer-se veure.
El pintor José Segrelles, conegut per moltes persones per ser el pintor del règim que retratava Francisco Franco en múltiples facetes, va passar tres dies tancat a la presó de la seva localitat natal, Albaida (València), per haver format part del comitè local que, el 1936, es va encarregar de separar el patrimoni digne de conservar d’aquell que havia de ser objecte de les flames anticlericals, com imatges de sants o quadres amb escenografia religiosa. De fet, l’acusació directa per la qual va ser arrestat era haver sigut ni més ni menys que el director i executor de la destrucció de l’església parroquial, entre altres fets.
La detenció de Segrelles va tenir lloc els primers dies de juny del 1939, tres mesos després del final de la Guerra Civil, i és el mateix artista qui va deixar constància del fet en una nota manuscrita en un quart de foli, a llapis i en valencià, la seva llengua natal: «Em detenen el 6 de juny a les 11 del matí i em donen la llibertat el 9 a les 9 de la nit. 1939. Pres al Palacio», escriu Segrelles. El palau a què fa referència és el Palau dels Marquesos Milà i Aragó de la localitat, que després de la guerra va ser habilitat com a presó franquista per als presos republicans.
Aquest document rellevant, que publica per primera vegada Levante-EMV, es troba dins l’enorme llegat de gran valor que atresora la Casa Museu Segrelles, situada a la casa que el pintor va començar a construir el 1941 a la seva localitat natal i en la qual va viure fins a la seva mort, el 3 de març del 1969.
Després de la detenció del 6 de juny, José Segrelles només va estar tres dies a la presó i, posteriorment, va quedar lliure de càrrecs. Van parlar a favor seu diversos testimonis que li van atribuir la salvació de diverses imatges religioses i, a més, va rebre l’aval exculpatori d’Adolfo Rincón de Arellano i del governador civil, el coronel Francisco Plana de Tovar.
Per Joan Josep Soler, un dels màxims experts en Segrelles, la seva detenció podria haver provocat un abans i un després en l’obra del pintor. «Segrelles havia aconseguit abans del 1936 una enorme projecció internacional com a il·lustrador, primer a Barcelona i posteriorment a Nova York. Era un dels artistes espanyols més reconeguts del seu temps gràcies a les seves il·lustracions per a clàssics universals com La Divina Comèdia, Les mil i una nits i El Quixot», explica Soler. De fet, la seva feina va aparèixer en publicacions internacionals d’un prestigi enorme, especialment als Estats Units i el Regne Unit, i va consolidar una imatge d’artista cosmopolita, fantàstic i literari. Steven Spielberg i Guillermo del Toro han expressat en nombroses ocasions la seva admiració per l’univers imaginari creat per l’artista d’Albaida.
Però llavors arriba la guerra i, després, la seva detenció, la repressió generalitzada, les delacions, les desconfiances i el gir radical en la creació artística de Segrelles, que, a partir de llavors, s’orientarà a la pintura monumental, religiosa i institucional i s’integrarà en la construcció simbòlica i cultural del franquisme.
Els diversos retrats de Francisco Franco «no constitueixen episodis aïllats dins de la producció de Segrelles, sinó que reflecteixen l’apropiació del pintor, a qui encarregaven els retrats, per part de les noves estructures polítiques i culturals de l’Espanya franquista», explica Soler Navarro. Els retrats del cap de l’Estat, juntament amb altres representacions de figures destacades del règim com Ramón Serrano Suñer, José Antonio Primo de Rivera i José Calvo Sotelo, «evidencien la integració progressiva de l’artista en els circuits oficials de legitimació cultural promoguts pel franquisme».
Un dels quadres més coneguts de Segrelles en aquella època va ser el retrat eqüestre de Franco que va presidir durant dècades el saló de plens de l’Ajuntament de València. Acabat a principis dels anys 40, l’estampa mostrava el dictador amb el braç enlaire, fent la salutació feixista. El context hi acompanyava, ja que Hitler dominava mitja Europa. No obstant això, el 1946, el protagonista del quadre ja havia patit una modificació curiosa: amb l’uniforme militar, les mans reposen sobre les regnes. Una estampa més pròpia de cap de l’Estat i allunyada de la versió anterior, ja incòmoda políticament parlant.
Acusació d’alta traïció
José Segrelles era el tercer dels 12 fills del matrimoni format per Vicent Segrelles Bellver i Dolores Albert Soler. Nascut el 1885, tenia 54 anys quan va acabar la Guerra Civil, una contesa que va afectar aquesta família d’Albaida. Mesos abans de l’arrest del juny del 1939 del José, el 29 de setembre del 1938 el seu germà Francisco, escrivent de 43 anys, va ingressar a la presó cel·lular de València procedent de la Secció Especial de la Direcció General de Seguretat, acusat d’alta traïció juntament amb tres persones més. La causa, amb el número 80, era de caràcter sumaríssim. El Francisco va arribar a València amb l’ordre d’estar incomunicat, una situació que mantindria fins al 8 d’octubre. El dia 21 del mateix mes, només tres setmanes després de la seva detenció, arribaria l’ordre d’alliberar-los a tots «en virtut d’haver-se acordat la presó atenuada d’aquests al seu domicili».
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