CINEMA
El festival de Venècia manté el seu encís
La darrera obra de Martin McDonagh, amb John Malkovich camí dels Oscars, apunta al Lleó d'Or de la Biennale
La Mostra de Venècia menys hollywoodenca de la història arriba a la meitat de la seva edició. Malgrat tot, la crítica ha coincidit a considerar de moment que la gran candidata al Lleó d’Or és "Wild Horse Nine", de l’escocès Martin McDonagh, una comèdia amb el cop d’estat de Xile de rerefons i amb un John Malkovich camí dels Oscars.
Dins de la secció Orizzonti hem vist la belga "Un détour par Diane" ("Un desviament per a la Diane"), d’Ann Sirot i Raphaël Balboni, una proposta còmica fresca i original, tot i que potser una mica excèntrica per a obtenir un gran suport de públic o crítica. En el film, una noia amb problemes sentimentals es capbussa en el passat de la seva mare per a descobrir-se a ella mateixa. Produeixen el film els celebrats germans Dardenne, qui han volgut apostar per una veu cinematogràfica amb personalitat, tant en l’àmbit visual com narratiu.
Des de la mateixa Itàlia que acull el festival ens ha arribat "I figli della schimmia" ("Els fills del simi"), del debutant en la ficció Tommaso Landucci. El sempre eficient Riccardo Scarmarcio, conegut per la nissaga "John Wick", interpreta aquí a Dario, un pare dedicat en cos i ànima al seu fill discapacitat. El seu vincle amb el nen evolucionarà en entrar en comparació amb el seu nebot. Landucci aconsegueix que determinades escenes entre pare i fill desprenguin una proximitat i un amor emocionalment valuosos.
Per acabar, hem vist també "No paradise if you are killed by a woman" ("No hi ha paradís si et mata una dona"), de Halkawt Mustafa, que destaca per barrejar amb versemblança elements melodramàtics amb els del cinema bèl·lic. En el film, una franctiradora kurda torna a la ciutat de Mosul amb la intenció de recuperar a la seva germana perduda. La constant devastació escènica servirà de marc simbòlic als traumes personals que arrossega. Aquest film amb gran potencial es projectarà també al festival de Toronto durant els pròxims dies.
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