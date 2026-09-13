Sant Vicenç descobreix l’ermita de Castellet museïtzada
Desenes de persones pugen en cercavila fins al conjunt monumental per participar en un aplec que ha permès conèixer el nou espai on s’explica la història de la capella com a punt de pelegrinatge
Sant Vicenç de Castellet ha obert les portes aquest diumenge de l'ermita del conjunt monumental de Castellet amb el tradicional aplec que s'hi celebra cada setembre. Després d'una cercavila des de la plaça de l'Església fins a Castellet, amb l'acompanyament dels gegants i els grallers, desenes de persones han pogut visitar el nou espai museïtzat de l'ermita, que s'ha obert al públic expressament per a l'ocasió per a celebrar una missa solemne i una cantada del Goig de la Verge de Castellet.
Es tractava de la segona vegada que l'ermita s'obria el públic després de la museïtzació, tenint en compte que l'espai també es va poder visitar durant la Marxa de Torxes que es va celebrar en la vigília de la diada de l'11 de setembre. Tot i això, la regidora de Cultura, Carme Jiménez, remarcava que per a la majoria dels participants de l'aplec era la primera descoberta de l'ermita amb tot l'espai museïtzat.
"Estic descobrint tot l'entorn per primera vegada i m'impressiona l'entrada de l'ermita, amb aquesta volta al sostre que dona la sensació que entris en un celler", ressaltava Anna García, resident a Sant Vicenç, una de les participants que ha acudit a Castellet amb els servei de bus que ha habilitat l'Ajuntament per participar en un aplec que ha inclòs una ballada de sardanes, així com l'actuació de l'Esbart Dansaire Santvicentí i el Ball de Barons de Castellet.
Com ella, altres persones contemplaven els plafons de l'interior de l'ermita, en els quals s'explica la història de la capella de Nostra Senyora de Castellet, de la mateixa Mare de Déu i dels aplecs que s’hi han anat celebrant, així com la importància històrica que va tenir aquesta capella com a punt d’arribada de pelegrins. Des del 1364 es té constància de la presència de devots o romeus que pelegrinaven al santuari. La gent pujava a Castellet a demanar favors a la Verge i a obsequiar-la amb presents per implorar pluges, bones collites o superar pandèmies.
La descoberta també es pot fer a través dels mateixos barons de Castellet, que narraren part d’aquesta història mitjançant una simulació amb un holograma. "La projecció dona protagonisme els darrers barons de Castellet, el Marià i la Paula, representats en els gegants del municipi, que expliquen com van arribar a ser propietaris del conjunt", destaca la regidora.
Abans d'iniciar la cerimònia a l'ermita, Jiménez ha recordat que justament fa deu anys que es van començar les obres per condicionar tot el conjunt de Castellet. Després de l’antiga torre, que ja es va restaurar i fa temps que és oberta al públic com a mirador, amb l’adequació que s’ha fet ara de l’ermita s’ha arribat a l’equador de tot el procés que ha de convertir aquest conjunt en un gran espai museístic.
De tots els elements arquitectònics que hi ha, ara queda pendent fer visitables les restes de l’antic castell i museïtzar la casa de l’ermità, unes obres que l’Ajuntament preveu licitar en els pròxims mesos per treballar-hi i acabar-les al llarg del 2027, segons ha explicat la regidora de Cultura de Sant Vicenç.
De moment, les visites guiades es duen a terme un cop al mes, i es poden reservar a la pàgina web de l'Ajuntament. Fins ara, només s'entrava a la torre, i ara també es podrà veure l'ermita i la projecció audiovisual. D'altra banda, el dissabte 26 de setembre tindrà lloc una visita guiada a Castellet, en el marc dels actes que organitza la Diputació de Barcelona amb el programa Parcs en concert. També inclourà un concert musical i un tast de vins.
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