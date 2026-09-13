CINEMA
Sorpresa a Venècia
"Woman Unknown s'emporta el Lleó d'Or en una decisió controvertida que deixa fora del màxim guardó una producció coreana i, un altre cop, una palestina
Contra tots els pronòstics, el Lleó d’Or de Venècia enguany ha anat cap a Dinamarca. El jurat presidit per l’excèntrica actriu i directora Maggie Gyllenhaal ha premiat insospitadament el drama bèl·lic "Woman Unknown".
La directora May el-Toukny ha agraït el guardó a la seva filla adolescent, a qui li ha demanat, metafòricament, "que deixi el seu telèfon mòbil i miri cap amunt per a denunciar la deshumanització i reivindicar els abandonats i els silenciats". El film també s’ha endut el premi a la millor actriu, per Mathilde Arcel, que ha dedicat el reconeixement a les dones que, com el seu personatge, van ser perseguides durant la Segona Guerra Mundial per mantenir relacions amb els soldats alemanys.
Els dos altres grans guardons són dues ocasions perdudes. Per una banda, el compromès cineasta coreà Lee Chang-dong s’ha endut el Lleó de plata per "Possible Love" i el premi especial del jurat ha recaigut en "NAZA", de Yuval Abraham i Rachel Szorm. Un parell de decisions frustrants, ja que s’esperava el Lleó d’Or per a qualsevol de les dues produccions. Especialment per al reivindicatiu documental sobre Gaza.
Cal recordar que l’any passat ja va passar el mateix amb la duríssima "La voz de Hind", provocant una notable polèmica. Que hagi passat dues vegades seguides amb films propalestins despertarà suspicàcies.
La resta dels guardons importants se’ls han repartit John Malkovich, qui va agrair el premi al millor actor a MartIn McDonagh, director de "Wild Horse Nine"; NineIlya Khrzhanovsky com a millor director per l’ambiciosa "DAU"; i Stephane Brizé al millor guionista per la crítica laboral d’"Un bon petit soldat". En resum, un palmarès vàlid només pels noms triats, però no valent pels guardons assignats.
La Biennale tanca edició amb nombroses reflexions pendents. Segurament també per al món de l’entreteniment en general, especialment a Europa, sobretot després de veure que les majors nord-americanes no volen mostrar aquí els seus films. S’intueix un món en canvi. Serà molt interessant seguir l’evolució de tot plegat.
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