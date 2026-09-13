Els Oscars de la tele
‘The Pitt’ apunta a regnar als Emmy
Repassem les possibilitats de la sèrie protagonitzada pel Dr. ‘Robby’, ‘Hacks’, ‘Pluribus’ o ‘La maldición de Widow’s Bay’ en la 78a edició dels premis, que se celebra la matinada de dilluns a dimarts.
Juan Manuel Freire
I a la fi està a punt d’arribar la nit més esperada per fins i tot els seriòfils més seriosos (no, no fa cap mal a ningú una mica de travessa i competició). La 78a edició dels premis Emmy se celebra demà al Peacock Theater de Los Angeles, gala que, com de costum, es podrà seguir dilluns a la matinada (a partir de les 2.00 h) a Movistar Plus. Recordem quines sèries i noms propis parteixen com a favorits per si algú no ha tancat les apostes.
Només un any després, The Pitt sembla clarament cridada a repetir com a millor sèrie dramàtica, més encara tenint en compte que no hi ha una competidora més nominada, com va passar el 2025 amb Separación. El 8 de juliol rebia fins a 25 nominacions, fins a 13 d’aquestes actorals; el cap de setmana passat, en els abans anomenats Emmys de les Arts Creatives (i ara, només Emmys) ja rebia estatueta el seu actor convidat Ernest Harden Jr., el pacient recurrent Louie Cloverfield. Que Noah Wyle guanyarà, de nou, com a protagonista sembla cantat, fet que el convertiria en el primer actor dramàtic a obtenir aquesta distinció dos anys seguits des de Bryan Cranston per Walter White el 2008 i 2009 (i, de fet, també 2010). La també premiada l’any passat Katherine LaNasa és favorita en l’apartat de secundàries. Quant als secundaris, un dels més ben posicionats és Patrick Ball: la redempció del Dr. Langdon, sens dubte, mereix premi.
Només una sèrie podria impedir, potser, que The Pitt tingui més Emmys a millor sèrie dramàtica que Urgencias. Parlem de Pluribus, sensació crítica i d’audiència la tardor passada, exercici de ciència-ficció filosòfica amb un to una mica gèlid potser la’n distancia, tot sigui dit, del màxim guardó. Seria molt lloable i factible, en tot cas, veure Vince Gilligan rebre per fi un premi a la millor direcció per una de les seves creacions. O l’enorme protagonista de la sèrie, Rhea Seehorn, rebre el seu primer Emmy, un assoliment que també mereixen clarament Keri Russell (La diplomática) i Carrie Coon (La edad dorada). Això sí, Zendaya en té dos de dos per la seva Rue d’Euphoria.
Categories de comèdia
A principis de temporada, ningú semblava posar en dubte una escombrada de Hacks amb la seva cinquena i última temporada: segon Emmy a millor comèdia, cinquè Emmy per a Jean Smart, segon per a Hannah Einbinder, etcètera. Res agrada més a Hollywood que les històries de Hollywood, com va confirmar la comèdia estrella de l’any passat, The studio. I llavors va arribar el fenomen del boca-orella La maldición de Widow’s Bay, potser la sèrie revelació de l’any, rar cas de comèdia de terror creativament reeixida, en què humor i tensió es recolzen i retroalimenten. La batalla sembla tenir una guanyadora: la creació de Katie Dippold va dominar la cerimònia del cap de setmana passat amb vuit premis.
Tot apunta que tindrà Emmy el seu protagonista, Matthew Rhys, fet que implicaria una onzena nominació fallida per a Steve Carell (Rooster). I també la secundària robaescenes Kate O’Flynn, ara mateix celebrada (i amb rumors de nominació a l’Oscar) pel seu paper a Tender loving care, la que podria ser l’última pel·lícula dirigida per Mike Leigh. L’etern (brillant) secundari Stephen Root també es podria beneficiar del fenomen i sortir amb premi. Rhys opta, a més, a l’Emmy a protagonista de minisèrie pel dolent de La bestia en mí; si també se l’emportés, seria el primer actor amb dos Emmy protagonistes el mateix any (i encara pot arribar al triplet com a productor de Widow’s Bay).
Minisèries i antologies
Va ser una decisió polèmica, però potser HBO va fer bé proposant els tres obvis protagonistes de DTF St. Louis en les categories de secundaris: David Harbour i Linda Cardellini van rebre premi el cap de setmana passat, dos dels sis ja obtinguts per la sèrie, incloent-hi direcció i guió. Jason Bateman es va quedar sense Emmy, així és, però encara li queda l’opció de guanyar com a protagonista de Black rabbit. Curiosament, l’amenaça més gran per al regnat de DTF en minisèries és la discreta Love story, guanyadora el cap de setmana passat de l’Emmy a millor càsting.
Com a protagonistes femenines de minisèrie destaquen Sarah Snook (Su peor pesadilla), Claire Danes (La bestia en mí) i Sally Field (pel telefilm de Netflix Criaturas luminosas), totes ja premiades amb l’Emmy. Però la favorita és Carey Mulligan, nominada per primer cop a aquests premis (però ja tres vegades a l’Oscar) pel seu rol de dona en crisi d’Oscar Isaac a Bronca.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un motorista perd la vida en un accident a l'N-260 a la Ribera d'Urgellet
- Valentí Fuster: 'El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys
- Crim de Manresa: la víctima i els amics van evitar la baralla fins a l'últim moment
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Xiulades, crits de 'Fora, fora!' i aplaudiments en l'ofrena floral d'Aliança amb la seva alcaldable a la Diada de Manresa
- Camagrocs, rovellons, ceps i rossinyols enceten el Mercat del Bolet de Cal Rosal
- M'han punxat, m'han punxat!', el crit de Carles Vilajosana després de patir la ganivetada mortal a Manresa
- Els gossos dels bombers troben una menor d'Igualada que havia fugit d'un centre de menors a Sant Quirze Safaja