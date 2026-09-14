CINEMA: BIENNAL DE VENÈCIA
Retrats del nostre món
Cineastes d'arreu exposen la seva mirada sobre diverses qüestions en un festival que transcendeix fronteres
Dins de la competició oficial de la Mostra de Venècia 2026 hem vist durant les darreres hores "Un peu avant minuit" ("Un moment abans de mitjanit"), del director Nicolas Pariser, qui fa uns anys va destacar amb "Los consejos de Alice". El film està protagonitzat per Melvil Poupaud, un actor canadenc fantàstic que el gran Xavier Dolan va fer lluir a les seves pel·lícules i que ha estat adoptat astutament pel cinema francès. El seu talent és qui sosté aquesta reflexió sobre les relacions sentimentals, concretament les d’un home que torna a París per refer la seva vida després d’una separació. Poupaud escriu amb sensibilitat i aconsegueix fugir de la convencionalitat mentre reuneix un càsting més que formidable, però el seu film és massa redundant i poc emotiu per funcionar.
Enguany també han destacat dues directores joves a la ciutat dels canals: per una banda, l’índia Anapurna Roy i per l’altra la mexicana Nathalia Acevedo. La primera va sortir guardonada l’any passat de la Biennale I s’ha afanyat per tenir enllestida "Lovers in the blue night" ("Amants en la nit blava"), que repeteix bona part de les virtuts d’aquella: un retrat desacomplexat i modern de la societat de castes del país, però amb elements poètics orientalitzats.
La proposta mexicana, "Salón de belleza", ens la serveix Nathalia Acevedo, de qui es nota en positiu la influència que ha exercit en ella el revulsiu Carlos Reygadas. Atmosferes suggestives i cruesa emocional es barregen en aquest ‘saló de bellesa’ ple d’ànimes a la recerca de redempció.
També hem vist el film polonès "Cudze rzeczy" ("Coses alienes"), de Grzegorz Debowski, que parteix d’una premissa dramàticament prometedora. Una dona que entra a robar a una casa troba mort al propietari i decideix mentir a tothom i fer veure que és la seva dona. El que comença com un robatori acaba resultant una radiografia sobre la solitud i sobre la fràgil separació que ens separa els uns dels altres. La lacònica interpretació d’Alexandra Bernatek allunya aquesta recerca introspectiva del thriller per portar-lo cap a una lliçó psicològica.
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