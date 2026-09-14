El famós ‘vestit de la venjança’ de Diana de Gal·les torna a subhasta
Sotheby’s vendrà el 9 de desembre la llegendària peça amb què Diana va respondre a la confessió d’infidelitat de Carles
Regió7
El vestit amb què Diana de Gal·les va convertir una nit d’humiliació pública en una imatge de poder torna al mercat. Sotheby’s subhastarà el 9 de desembre a Nova York el cèlebre revenge dress, una peça de seda negra creada per Christina Stambolian que la casa estima entre 150.000 i 300.000 dòlars. La xifra, però, pot ser només el punt de partida: el 2023, un vestit de Jacques Azagury que va pertànyer a Diana va arribar a 1,148 milions de dòlars després de sortir amb una estimació de 100.000. Si la licitació s’escalfa, el disseny més famós del seu armari té arguments per acostar-se a aquestes xifres o superar-les.
Diana havia encarregat el vestit tres anys abans, però el va mantenir guardat perquè el considerava massa agosarat: escot Bardot, espatlles descobertes, silueta cenyida i faldilla curta i asimètrica. El 29 de juny de 1994 tot va canviar. Aquella nit, el llavors príncep Carles reconeixia a la televisió haver sigut infidel [amb l’actual reina Camil·la]. Diana havia d’assistir a una festa a Londres. A més, s’havia filtrat que vestiria de Valentino, de manera que va canviar de pla a última hora. En comptes d’amagar-se, va aparèixer de negre, amb talons, llavis i ungles vermells i el seu cèlebre collaret de perles.
Un acte de comunicació
No va ser només un vestit; va ser un acte de comunicació. Mentre Carles parlava de la seva infidelitat, ella ocupava les portades sense dir una sola paraula. Aquí va néixer el concepte modern del revenge dressing: vestir-se després d’una ruptura o una traïció no per desaparèixer sinó per recuperar el control de la pròpia imatge.
Aquesta serà la segona vegada que el vestit se subhasta. Diana el va vendre el 25 de juny de 1997 a Christie’s, dins d’una històrica licitació gràcies a la qual va recaptar més de tres milions de dòlars per a organitzacions dedicades a la lluita contra el càncer i la sida. El matrimoni format per Briege i Grahame Mackenzie van pagar 65.000 dòlars pel vestit i el van conservar durant gairebé tres dècades. Part del que s’ha aconseguit ara es destinarà a NHS Lothian Charity.
El gran misteri és saber qui se l’acabarà emportant. Col·leccionistes privats i museus competeixen cada vegada més pel vestuari de Diana, convertit en patrimoni de la cultura popular.
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