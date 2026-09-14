MÚSICA
El Festival Joan Carles Amat oferirà una desena d'activitats i incorpora Manresa com a seu
El certamen homenatja la figura de l'autor del primer tractat de guitarra conegut al continent europeu i té el centre neuràlgic a Monistrol de Montserrat
La incorporació de Manresa com a escenari és la novetat més destacada del Festival Joan Carles Amat de música, que se celebrarà del 27 de setembre al 3 d'octubre amb Monistrol de Montserrat com a centre principal i una desena d'activitats programades. El certamen ret homenatge a la figura del monistrolenc Joan Carles i Amat (1572-1642), autor del primer tractat musical de guitarra del que es té constància a Europa.
El concert inaugural tindrà lloc el diumenge 27 de setembre, a les 17.30 h, a l'església de Sant Pere de Monistrol de Montserrat amb el recital "John Dowland: Set pavanes apassionades i sis cançons de joia", a càrrec de la cantant Sophie Klussmann i Hopkinson Smith (llaüt renaixentista). Les entrades tenen un preu de 10 euros si es compren anticipades (a l'Estanc Sant Pere, de la localitat amfitriona) i de 15 euros el mateix dia del concert.
El concert serà la interpretació integral de les set pavanes (danses cortesanes) "Lachrimae or Seven Tears" en versió per a llaüt i amb la intercalació de sis cançons, en commemoració del 400 aniversari de John Dowland. La presentació anirà a càrrec del musicòleg manresà Oriol Pérez, i prèviament hi haurà la salutació musical de Belén Estival i Raimondo Mantione, participants en l'Acadèmia Internacional Joan Carles Amat. La vetllada es clourà amb unes postres de concert.
Danses i ruta pel poble
Aquest mateix dia, a la 1 del migdia, la plaça del Bo-bo acollirà per tercer any la representació "Danses del Renaixement i el Barroc", amb la formació musical integrada per Belisana Ruiz (guitarra barroca), Fix Nicolet (tiorba), Mercè Feltrer i Lluís Alavedra (cant), Antoni Guirola (percussió) i l'Esbart Monistrol Dansaire (ball). Enguany, s'amplia el repertori amb noves danses catalanes, ibèriques i europees.
La jornada començarà amb una visita guiada pel centre històric de Monistrol a càrrec de l'Agrupament Escolta i Guia La Bestorre, que enguany col·labora amb el festival. La ruta començarà a les 11.30 h a la plaça de l'Església.
Concerts a l'entorn montserratí
El festival es reprendrà el dimecres 30 de setembre (17 h) amb el concert didàctic "Ferran Sors: mestre de mestres", a la Sala de l'Escolania de Montserrat. Guillem Pérez-Quer interpretarà amb la guitarra clàssica un repertori de Sors (1778-1839), que es va formar al centre montserratí.
L'Escola de Música d'Olesa de Montserrat acollirà el dijous 1 d'octubre (17 h) un concert amb els alumnes de l'Acadèmia Internacional Joan Carles i Amat. L'endemà divendres, a les 11 h, a l'Associació Cultural Art i Esplai, tindrà lloc el concert "Nexes sonors" per a les escoles de Monistrol de Montserrat. Jorge de la Cruz -amb l'assistència tècnica d'Andrea Barato del Álamo- oferirà un recital pedagògic i interactiu per a guitarra solista, amb la intenció de difondre la música ibèrica i llatinoamericana. També a Art i Esplai es farà el mateix divendres al vespre (19.30 h), l'audició-concert final de l'Acadèmia, amb els alumnes d'Hopkinson Smith i Sophie Klussmann.
David Murgadas i la seva guitarra barroca protagonitzaran el dissabte 3 d'octubre (18 h) el Concert de Cloenda, que portarà per títol "Labyrinth, un so per recordar", al Museu del Barroc de Manresa. El músic igualadí farà un recorregut per les danses i els 'pasacalles' dels segles XVII i XVIII, amb obres de compositors com Sanz, Murzia, Santa Cruz i Guerau.
Prèviament a tot aquest programa, el dijous 24 de setembre (17 h) es farà a la Fundació Universitària del Bages una sessió divulgativa per conèixer la vida i l'obra de Joan Carles Amat. Joan Puigdellívol, director del festival, aproparà els assistents a la trajectòria d'una figura rellevant de la música a Catalunya.
Subscriu-te per seguir llegint
- Bandera vermella a diferents platges del Tarragonès per la presència de dragonets blaus
- “El risc del carst a la Catalunya Central: el cas de Sallent” protagonitzarà una conferència a Manresa
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'La incertesa ens genera tensió perquè ens recorda una realitat difícil d’acceptar: el món és immensament complex i nosaltres som limitats
- Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta
- Amagats 5.000 euros al Solsonès i 1.500 més al Berguedà: troben els premis del Joc del Tresor
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Pedro Sánchez i els seus ministres falten a la cita amb la Fórmula 1 i els Reis
- Necrològiques del diumenge 13 de setembre de 2026